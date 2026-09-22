Pasakė, kaip dažnai reikia skalbti rankšluosčius: kiti daro neteisingai

Jei kada nors svarstėte, kaip dažnai iš tiesų reikia skalbti rankšluosčius, nesate vieni. Šį klausimą aptarė ir ekspertai, kurie sutaria, kad vieno visiems tinkamo atsakymo nėra, rašoma southernliving.com.
„Daug kas priklauso nuo asmeninių įpročių ir pasirinkimų“, – leidiniui „Southern Living“ sakė dėmių šalinimo ekspertė ir bendrovės „Henkel“ techninio veikimo vyresnioji vadovė Wendy Saladyga. Pasak jos, svarbu įvertinti, kaip dažnai naudojate rankšluostį, kur jį naudojate ir ar tarp naudojimų jis spėja visiškai išdžiūti.
Nors kiekviena situacija yra individuali, trumpas atsakymas būtų toks: rankšluosčių nebūtina skalbti kasdien. Tačiau keli paprasti įpročiai gali padėti ilgiau išlaikyti juos švarius, gaivius ir maloniai kvepiančius.
Kaip dažnai reikėtų skalbti rankšluosčius?
„Pažįstu žmonių, kurie rankšluosčius skalbia po kiekvieno naudojimo. Tačiau jei rankšluostį po naudojimo tvarkingai pakabinate ir jis visiškai išdžiūsta, jį galima naudoti maždaug 5–8 kartus“, – sako W. Saladyga.
Vis dėlto, jei jūs ar jūsų vaikai linkę rankšluosčius mesti ant grindų, kur jie taip ir neišdžiūsta, arba jei prie jų nuolat limpa augintinių kailis, skalbimas po kiekvieno naudojimo gali būti geresnis pasirinkimas.
Natūralių muilų ir valymo priemonių bendrovės „Common Good“ atstovė Sacha Dunn mano, kad rankšluosčius reikėtų skalbti šiek tiek dažniau.
„Vonios rankšluosčius rekomenduočiau skalbti po 3–4 naudojimų, jei tarp jų jie visiškai išdžiūsta“, – sako ji. „Rankšluosčiai kaupia drėgmę, todėl juose gali daugintis bakterijos ir pelėsis, net jei jie atrodo švarūs ir neskleidžia nemalonaus kvapo.“
Ekspertė pataria vadovautis ne tik rekomendacijomis, bet ir sveiku protu.
„Jei rankšluostis nespėja išdžiūti arba pradeda skleisti kvapą, išskalbkite jį anksčiau“, – pataria ji. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į tai, kokiomis aplinkybėmis rankšluostis buvo naudojamas.
„Jei gausiai prakaitavote, pavyzdžiui, po treniruotės sporto salėje, arba jei turite jautrią odą ar kenčiate nuo alergijų, rankšluosčius reikėtų skalbti dažniau“, – sako valymo paslaugų bendrovės „Juliette“ įkūrėja ir vadovė Rechelle Balanzat. Anot jos, prakaitas, bakterijos ir įvairūs mikrobai lengvai įsigeria į audinį.
Ji taip pat rekomenduoja rankų rankšluosčius keisti kas 1–2 dienas, ypač jei vonios kambariu naudojasi keli žmonės.
„Jie liečiami labai dažnai, todėl ant jų kaupiasi daugiau bakterijų nuo rankų ir įvairių paviršių“, – aiškina R. Balanzat.
Ekspertė pateikia ir dar vieną naudingą patarimą: „Jei rankšluostis ima skleisti nemalonų kvapą jau po vieno ar dviejų naudojimų, problema nėra vien drėgmė – jis jau yra nešvarus. Toks pelėsiui būdingas kvapas rodo, kad audinyje jau dauginasi bakterijos.
Tokiu atveju rankšluostį skalbkite karštame vandenyje, įpildami stiklinę baltojo acto. Tai padės pašalinti susikaupusius nešvarumus ir atgaivinti audinio pluoštą.“
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