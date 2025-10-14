Paprasti patarimai gražesnei figūrai ir lengvesnei savijautai

Kodėl verta nepersivalgyti? Pirmiausiai dėl to, kad tuomet jausitės ne tik geriau, bet ir energingiau, o visą kitą naudą pajusti taip pat labai nesudėtinga – drabužiai ant kūno guls gražiau, jausitės labiau savimi pasitikintys, sveikesni, lengvesni ir t.t.
Taigi pateikiame Jums keletą naudingų (o tuo pačiu ir labai paprastų) patarimų, kaip ne tik nepersivalgyti, bet ir maitintis sveikiau ne tik per šventes, kai itin didelė tikimybė persivalgyti, bet ir kasdien.
Ant stalo serviruokite tik sveikus pasirinkimus
Būtų labai sunku atsispirti ant stalo besipuikuojantiems bulvių traškučiams, majoneze plaukiančioms keptos duonos, sūrio ir pupelių salotoms ar netgi kremu papuoštiems keksams, ar ne? Tik stipriausios valios žmonės galėtų atsispirti tokiems gardėsiams, jei jie šaukte šaukia „paragauk manęs“.
Geriausias ir protingiausias sprendimas – ant stalo iš viso nedėti to, ką suvalgius vėliau reikėtų graužtis. Taigi visuomet peržiūrėkite savo meniu ir stenkitės rinktis sveikesnes alternatyvas, pavyzdžiui, vietoje bulvių traškučių patiekti įvairių daržovių lazdelių; vietoje keptos duonos, pupelių ir sūrio salotų, „plaukiančių“ majoneze, patiekti žaliąsias salotas ir vietoje grietinėle apteptų keksų – šviežių vaisių.
Atminkite, kad visuomet yra sveikesnė alternatyva, kuri dažnu atveju ne tik maistingesnė, bet ir mažiau apsunkinanti Jūsų virškinimo sistemą.
Visuomet valgykite lėtai ir neskubėdami
Tai bene pagrindinė taisyklė, padedanti greičiau pasiekti sotumo jausmą, tuo pačiu suvalgius mažiau. Vertėtų vengti bet kokių pašalinių veiklų, pavyzdžiui, darbo kompiuteriu ar televizoriaus žiūrėjimo, nes tokiu atveju dėmesys nukreipiamas kitur, ir, be abejonės, visai nepastebimai suvalgoma daugiau. Jei valgoma paskubomis, kalbant ir dėmesį nukreipiant kitur, labai tikėtina, kad maistas bus sukramtytas atmestinai ir, dar blogiau, kartu su maistu bus nuryta daug oro, kuris sukels tokius nemalonius virškinimo sutrikimus, kaip raugėjimas, pilvo pūtimas ir žarnyno burbuliavimas. Taigi valgydami neskubėkite, gerai sukramtykite maistą ir tiesiog juo mėgaukitės.
15 minučių prieš valgį išgerkite stiklinę vandens, o valgio metu per daug skysčių nevartokite
Dauguma iš mūsų kasdien vartoja per mažai skysčių, tad įprotis rytą pradėti nuo stiklinės vandens su citrina (šis gėrimas puikiai tonizuoja kūną ir „įjungia“ medžiagų apykaitą) – tikrai puikus ir labai sveikintinas.
Kita rekomendacija - prieš kiekvieną valgį (maždaug 15 – 30 minučių prieš jį) išgerti stiklinę vandens. Toks naudingas ir daugiau skysčių suvartoti skatinantis įprotis stipriai sumažina galimo persivalgymo riziką. Paties valgio metu nereikėtų vartoti pernelyg daug skysčių – užtenka tik lengvai juos gurkšnoti, kitaip rizikuojama pernelyg praskiesti skrandžio sultis (ir dėl tokios priežasties sulaukti įvairių virškinimo sutrikimų) bei tuo pačiu pernelyg perpildyti skrandį ir netrukus kentėti nuo persivalgymo sukeliamų nepatogumų ar net skausmų.
