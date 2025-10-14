Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Paprasti patarimai gražesnei figūrai ir lengvesnei savijautai

REKLAMA / 2025-10-14 08:00 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ar vis pažadate sau daugiau niekada niekada nepersivalgyti, o po to vėl save graužiate, kad deja, ir vėl suvalgėte per daug? Pirma taisyklė – niekada savęs negraužkite dėl to, kas jau įvyko, tačiau kitą kartą galite sau pažadėti elgtis protingiau ir... palankiau sveikatai bei gerai savijautai.

Paprasti patarimai gražesnei figūrai ir lengvesnei savijautai (nuotr. Shutterstock.com)

Ar vis pažadate sau daugiau niekada niekada nepersivalgyti, o po to vėl save graužiate, kad deja, ir vėl suvalgėte per daug? Pirma taisyklė – niekada savęs negraužkite dėl to, kas jau įvyko, tačiau kitą kartą galite sau pažadėti elgtis protingiau ir... palankiau sveikatai bei gerai savijautai.

0
Kodėl verta nepersivalgyti? Pirmiausiai dėl to, kad tuomet jausitės ne tik geriau, bet ir energingiau, o visą kitą naudą pajusti taip pat labai nesudėtinga – drabužiai ant kūno guls gražiau, jausitės labiau savimi pasitikintys, sveikesni, lengvesni ir t.t. 

Taigi pateikiame Jums keletą naudingų (o tuo pačiu ir labai paprastų) patarimų, kaip ne tik nepersivalgyti, bet ir maitintis sveikiau ne tik per šventes, kai itin didelė tikimybė persivalgyti, bet ir kasdien. 

Ant stalo serviruokite tik sveikus pasirinkimus

Būtų labai sunku atsispirti ant stalo besipuikuojantiems bulvių traškučiams, majoneze plaukiančioms keptos duonos, sūrio ir pupelių salotoms ar netgi kremu papuoštiems keksams, ar ne? Tik stipriausios valios žmonės galėtų atsispirti tokiems gardėsiams, jei jie šaukte šaukia „paragauk manęs“. 

Geriausias ir protingiausias sprendimas – ant stalo iš viso nedėti to, ką suvalgius vėliau reikėtų graužtis. Taigi visuomet peržiūrėkite savo meniu ir stenkitės rinktis sveikesnes alternatyvas, pavyzdžiui, vietoje bulvių traškučių patiekti įvairių daržovių lazdelių; vietoje keptos duonos, pupelių ir sūrio salotų, „plaukiančių“ majoneze, patiekti žaliąsias salotas ir vietoje grietinėle apteptų keksų – šviežių vaisių. 

Atminkite, kad visuomet yra sveikesnė alternatyva, kuri dažnu atveju ne tik maistingesnė, bet ir mažiau apsunkinanti Jūsų virškinimo sistemą. 

Visuomet valgykite lėtai ir neskubėdami

Tai bene pagrindinė taisyklė, padedanti greičiau pasiekti sotumo jausmą, tuo pačiu suvalgius mažiau. Vertėtų vengti bet kokių pašalinių veiklų, pavyzdžiui, darbo kompiuteriu ar televizoriaus žiūrėjimo, nes tokiu atveju dėmesys nukreipiamas kitur, ir, be abejonės, visai nepastebimai suvalgoma daugiau. Jei valgoma paskubomis, kalbant ir dėmesį nukreipiant kitur, labai tikėtina, kad maistas bus sukramtytas atmestinai ir, dar blogiau, kartu su maistu bus nuryta daug oro, kuris sukels tokius nemalonius virškinimo sutrikimus, kaip raugėjimas, pilvo pūtimas ir žarnyno burbuliavimas. Taigi valgydami neskubėkite, gerai sukramtykite maistą ir tiesiog juo mėgaukitės. 

15 minučių prieš valgį išgerkite stiklinę vandens, o valgio metu per daug skysčių nevartokite

Dauguma iš mūsų kasdien vartoja per mažai skysčių, tad įprotis rytą pradėti nuo stiklinės vandens su citrina (šis gėrimas puikiai tonizuoja kūną ir „įjungia“ medžiagų apykaitą) – tikrai puikus ir labai sveikintinas. 

Kita rekomendacija - prieš kiekvieną valgį (maždaug 15 – 30 minučių prieš jį) išgerti stiklinę vandens. Toks naudingas ir daugiau skysčių suvartoti skatinantis įprotis stipriai sumažina galimo persivalgymo riziką. Paties valgio metu nereikėtų vartoti pernelyg daug skysčių – užtenka tik lengvai juos gurkšnoti, kitaip rizikuojama pernelyg praskiesti skrandžio sultis (ir dėl tokios priežasties sulaukti įvairių virškinimo sutrikimų) bei tuo pačiu pernelyg perpildyti skrandį ir netrukus kentėti nuo persivalgymo sukeliamų nepatogumų ar net skausmų. 

Kai reikia skubios ir efektyvios pagalbos dėl kamuojančių virškinimo sutrikimų, atsiradusių, pavyzdžiui, dėl persivalgymo, gali padėti Mezym 10000 V skrandyje neirios tabletės. Mezym vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Mezym dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 2-4 plėvele dengtos tabletės. Vis dėlto dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, o netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.

