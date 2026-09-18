Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačius, kiek arbatpinigių paliko garsus atlikėjas, padavėja negalėjo patikėti savo akimis

2026-09-18 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš kelerius metus nutikusi istorija, kai atlikėjas Post Malone paliko didžiulę arbatpinigių sumą padavėjai, šiuo metu vėl plinta internete. Sekėjai žavisi tokiu muzikanto poelgiu, o padavėja neslėpė, kad toks gestas ją nuoširdžiai nustebino.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Prieš kelerius metus nutikusi istorija, kai atlikėjas Post Malone paliko didžiulę arbatpinigių sumą padavėjai, šiuo metu vėl plinta internete. Sekėjai žavisi tokiu muzikanto poelgiu, o padavėja neslėpė, kad toks gestas ją nuoširdžiai nustebino.

REKLAMA
5

„Reddit“ tinkle pasidalijusi restorano čekio nuotrauka, moteris rašė: „Padavėja dirbu jau beveik 20 metų ir tai – be jokios abejonės – didžiausi arbatpinigiai, kokius kada nors esu gavusi. Jis toks nuoširdus ir šaunus vyrukas.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Suma stulbina

Post Malone – kurio tikrasis vardas yra Austin Richard Post – paliko net 3 000 JAV dolerių arbatpinigių, taip pat sumokėjo 22 proc. aptarnavimo mokestį, kuris sudarė 535,26 JAV dolerio, pramešė ladbible.

REKLAMA
REKLAMA

Įrašas sulaukė gausybės susižavėjusių atlikėjo gerbėjų komentarų, taip pat žmonių, kurie teigė ir patys aptarnavę Post Malone bei sulaukę panašiai dosnių arbatpinigių.

REKLAMA

Vienas gerbėjas rašė: „Jis gyvena Jutoje, ten pat, kur ir aš. Bendruomenėje jis žinomas kaip pats maloniausias ir dosniausias žmogus. Visi jį dievina.“

Kitas pasidalijo: „Dirbau vietoje, kur arbatpinigiai buvo dalijami visam personalui. Post Malone atėjo su grupe žmonių, ir tą vakarą visi susimokėjome nuomą. Ačiū, Posty!“

Trečias komentavo: „Šiemet dirbau jo gimtadienio šventėje – jis kiekvienam iš mūsų, padavėjų, paliko po 1 000 JAV dolerių (815,09 svaro) arbatpinigių už maždaug penkias darbo valandas ir buvo nepaprastai mielas.“

Dar vienas žmogus rašė: „Turiu draugę, kuri dirbo kazino, kai jis ten lankėsi. Ji pasakojo tą patį – Posty buvo labai dosnus ir visą vakarą nepaprastai malonus.“

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų