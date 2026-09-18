Pamačius, kiek arbatpinigių paliko garsus atlikėjas, padavėja negalėjo patikėti savo akimis

„Reddit“ tinkle pasidalijusi restorano čekio nuotrauka, moteris rašė: „Padavėja dirbu jau beveik 20 metų ir tai – be jokios abejonės – didžiausi arbatpinigiai, kokius kada nors esu gavusi. Jis toks nuoširdus ir šaunus vyrukas.“
Suma stulbina
Post Malone – kurio tikrasis vardas yra Austin Richard Post – paliko net 3 000 JAV dolerių arbatpinigių, taip pat sumokėjo 22 proc. aptarnavimo mokestį, kuris sudarė 535,26 JAV dolerio, pramešė ladbible.
Įrašas sulaukė gausybės susižavėjusių atlikėjo gerbėjų komentarų, taip pat žmonių, kurie teigė ir patys aptarnavę Post Malone bei sulaukę panašiai dosnių arbatpinigių.
Vienas gerbėjas rašė: „Jis gyvena Jutoje, ten pat, kur ir aš. Bendruomenėje jis žinomas kaip pats maloniausias ir dosniausias žmogus. Visi jį dievina.“
Kitas pasidalijo: „Dirbau vietoje, kur arbatpinigiai buvo dalijami visam personalui. Post Malone atėjo su grupe žmonių, ir tą vakarą visi susimokėjome nuomą. Ačiū, Posty!“
Trečias komentavo: „Šiemet dirbau jo gimtadienio šventėje – jis kiekvienam iš mūsų, padavėjų, paliko po 1 000 JAV dolerių (815,09 svaro) arbatpinigių už maždaug penkias darbo valandas ir buvo nepaprastai mielas.“
Dar vienas žmogus rašė: „Turiu draugę, kuri dirbo kazino, kai jis ten lankėsi. Ji pasakojo tą patį – Posty buvo labai dosnus ir visą vakarą nepaprastai malonus.“
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt