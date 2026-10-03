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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paklausus, kam bažnyčioje dedame kryžius ant kaktos, lūpų ir krūtinės, atsakė atvirai: „Šis ženklas...“

2026-10-03 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 18:45
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Lankant Pirmosios Komunijos užsiėmimus yra paaiškinama, kaip reikėtų elgtis per šv. Mišias, kokias maldas turėtų mokėti kiekvienas tikintysis bei ką reiškia tam tikri atliekami simboliniai gestai. Vis tik prabėgus kelioms dešimtims metų nuo Pirmosios Komunijos pamokėlių žinios pasimiršta, tad primename jums, ką reiškia šv. Mišių metu atliekami fiziniai gestai.

Lankant Pirmosios Komunijos užsiėmimus yra paaiškinama, kaip reikėtų elgtis per šv. Mišias, kokias maldas turėtų mokėti kiekvienas tikintysis bei ką reiškia tam tikri atliekami simboliniai gestai. Vis tik prabėgus kelioms dešimtims metų nuo Pirmosios Komunijos pamokėlių žinios pasimiršta, tad primename jums, ką reiškia šv. Mišių metu atliekami fiziniai gestai.

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Persižegnojimas, trijų kryželių uždėjimas prieš Evangelijos skaitymą ir stuktelėjimas tris kartus į krūtinę sakant „esu kaltas“ – ką visa tai reiškia?

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Savo žiniomis apie esminius simbolinius gestus, atliekamus šv. Mišių metu, pasidalijo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas.

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Šis tekstas – publikacijų ciklo „Klausk kunigo“ dalis. Jame kalbamės su Lietuvos kunigais ir analizuojame praktinius, svarbius kasdienybėje tikėjimo klausimus.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tikėjimas, religija, bažnyčia

Persižegnojimas – tai palaiminimas

Vos atėjus į bažnyčią, prie kapo, pradedant maldą ar ją užbaigiant atliekame persižegnojimo gestą, kuris, pasak kunigo, pirmiausia yra palaiminimo gestas.

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Anot jo, atlikdami šį gestą prisimename Švenčiausiąją Trejybę ir taip parodome, kad išpažįstame savo tikėjimą.

„Persižegnodami sakome: „Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“, taip aiškiai išreikšdami tikėjimą vienu Dievu, kuris yra trijuose asmenyse, todėl kryžiaus ženklas nėra tik išorinis gestas“, – pasakojo jis.

M. Šlaustas nurodė, kad šis ženklas primena mums, kuo tikime, išreiškia mūsų santykį su pačiu Dievu.

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„Šį ženklą darome maldos pradžioje, dažnai ir pabaigoje, taip pat įvairių pamaldų metu. Kunigas laimindamas žmones taip pat laimina kryžiaus ženklu, tardamas Švenčiausiosios Trejybės vardą“, – pasakojo jis.

Trijų kryželių prieš Evangeliją reikšmė

Dar vienas gestas, kurį kiekvienų šv. Mišių metu atlieka tikintieji, yra trijų kryželių – ant kaktos, lūpų ir širdies – brėžimas.

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„Prieš Evangelijos skaitinį tikintieji mažą kryžiaus ženklą daro ant kaktos, lūpų ir krūtinės. Šis gestas turi labai gražią simbolinę prasmę.

Ant kaktos kryžiaus ženklas daromas prašant, kad Dievo žodį suprastume protu. Ant lūpų jis reiškia troškimą šį žodį skelbti ir juo dalytis. Ant krūtinės kryžiaus ženklas primena, kad Evangelijos žinia turi pasiekti mūsų širdį ir tapti gyvenimo dalimi“, – apie ženklo reikšmę pasakojo kunigas.

Klebonas pažymėjo, kad šiuo būdu tikintysis tarsi palaimina save Evangelijos klausymui ir priėmimui. Taip pat ženklas rodo, kad esame pasirengę išgirsti tai, ką mums nori pasakyti Jėzus Kristus.

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