Pabradės pelkėje žuvusio kario žmona paviešino paskutinį jo vaizdo įrašą: dar niekur nerodė

Vieno iš Pabradėje žuvusių karių, 25-erių seržanto Edvino Franco, žmona Georgia „TikTok“ platformoje paviešino širdį veriantį vaizdo įrašą – paskutinįjį, kuriame jis užfiksuotas su jų sūnumi.
Pabradės pelkėje žuvusio kario žmona paviešino jautrų vaizdo įrašą
Filmuodami širdžiai mielas ir brangias akimirkas net neįtariame, kad jos gali būti paskutinis apie tai liksiantis prisiminimas, nes daugiau tokių akimirkų gyvenime nebebus ir jos nebepasikartos.
Tokiu Georgiai tapo ir įrašas, kurį ji viešai paskelbė „TikTok“ platformoje. „Paskutinis mano turimas vaizdo įrašas su mano vyru ir mūsų sūnumi“, – ant įrašo pridėjo žmona.
Įamžintoje akimirkoje, kurioje E. Franco sėdi su savo sūneliu, tėtis laiko jo galvą uždengęs ausis delnais, iš matomų blyksnių galima manyti, kad tąkart jie kartu stebėjo fejerverkus.
„Amžinai mano berniukai“, – vos kelis, bet iškalbingus žodžius parašė ji po vaizdo įrašu.
@georgiatheperson My boys forever 😭❤️ #widow #spouseloss #mylove ♬ original sound - dogsandadream
Pabradėje žuvo 4 JAV kariai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie Pabradės poligone po pratybų dingusius užsienio karius pranešta 2025 metų kovo 25 dieną.
Kaip tuo metu informavo Lietuvos kariuomenė, pranešimas apie pratybų metu dingusius 4 JAV karius ir 1 vikšrinę transporto priemonę Generolo Silvestro Žukausko poligone gautas kovo 25 d., 16.45 val.
Trys iš keturių poligone dingusių JAV karių rasti negyvi po beveik savaitę trukusios gelbėjimo operacijos, kovo 31 dieną, iš pelkės ištraukus šarvuotį M88 „Hercules“. Ketvirtojo kario kūnas rastas netoli Pabradės balandžio 1 dieną.
Pabradės pelkėje žuvo 25-erių Jose Duenezas iš Ilinojaus valstijos, 21-erių Dante D. Taitano, kilęs iš Guamo, 28-erių Troyus Knutsonas-Collinsas iš Betl Kryko, Mičigano, ir 25-erių Edvinas Franco iš Kalifornijos.
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