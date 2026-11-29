Rūta pasidalijo savo istorija sergant šia liga. Moteris papasakojo, kaip jai pasireiškia rožinė, kokių sunkumų ši liga sukelia kasdienybėje ir ką teko pakeisti sužinojus diagnozę.
Odos priežiūra tapo tikru iššūkiu
Pirmuosius nerimą keliančius pokyčius Rūta pastebėjo tuomet, kai įprastą veido paraudimą pakeitė vis dažniau pasikartojantis ir nuolatinis raudonis. Iš pradžių tai atrodė kaip paprastas odos paraudimas, tačiau laikui bėgant situacija ėmė keistis. Veido oda vis dažniau kaisdavo, ją pradėdavo perštėti, o galiausiai atsirasdavo ir įvairių bėrimų.
„Mano veido oda nuolat būdavo raudona. Visada ją stengdavausi maskuoti, nenorėdavau net išeiti iš namų be makiažo. Tikrai ši liga vargino mane, kėlė didžiulį diskomfortą“, – dalijasi moteris.
Iš pradžių Rūta bandė su odos problemomis susitvarkyti pati. Ji ieškojo tinkamų kosmetikos priemonių, išbandė įvairius būdus, tikėdamasi sumažinti paraudimą ir pagerinti veido odos būklę. Vis dėlto tokie bandymai norimo rezultato nedavė.
„Tuo metu apie kosmetika beveik nieko neišmaniau, bet vis tiek bandžiau pirkti įvairias priemones, kurios turėjo padėti gydyti veido odą. Tačiau eksperimentuodama problemą tik dar labiau pabloginau. Odos barjeras labai susilpnėjo, veidą dar labiau degindavo, oda nuolat perštėdavo“, – pasakoja Rūta.
Supratusi, kad savarankiškų pastangų nepakanka, moteris nusprendė kreiptis į specialistus. Apsilankiusi pas dermatologę ji sužinojo, kad varginančių odos pokyčių priežastis – lėtinė odos liga, rožinė.
Rožinės gydymas pareikalavo kantrybės
Sužinojusi diagnozę, Rūta pradėjo kur kas atidžiau rūpintis savo oda. Ji suprato, kad sergant rožine svarbu ne tik pasirinkti tinkamas priežiūros priemones, bet ir išmokti atpažinti veiksnius, galinčius paskatinti ligos paūmėjimą ir sudirginti veido odą
„Iš pradžių norėjosi kuo greičiau atsikratyti paraudimo, todėl atrodė, kad reikia išbandyti kuo daugiau priemonių. Tačiau vėliau supratau, kad mano odai reikia ne intensyvios priežiūros, o švelnumo. Pradėjau atidžiau skaityti kosmetikos sudėtis, rinktis jautriai odai skirtas priemones ir stebėti, kaip į jas reaguoja veidas“, – pasakoja Rūta.
Moteris teigia, kad vienas svarbiausių dalykų buvo išmokti įsiklausyti į savo odą ir suprasti, kas jai tinka, o kas gali pakenkti. Taip pat teko susitaikyti su tuo, kad odos būklė nepasikeis per kelias dienas – ligos kontrolė reikalauja nuoseklumo ir kantrybės.
Rožinė – lėtinė ir besikartojanti liga
Dermatologė A. Dumbliauskienė teigia, kad rožinė, dar vadinama rozacėja, yra lėtinė, pasikartojanti uždegiminė odos liga, susijusi su padidėjusiu kraujagyslių jautrumu.
„Tai yra lėtinis, besikartojantis uždegimas kapiliarų lygmenyje. Viskas, kas veikia kapiliarus, sukelia jų išsiplėtimą ar spazmą, gali prisidėti prie uždegiminės reakcijos.
Dažniausiai tokius kapiliarus mes jau paveldime jautresnius, reaktyvesnius. Jeigu tokiems jautresniems kapiliarams duodame nemažai dirgiklių ar trigerių, po truputį galime prisiauginti rožinę“, – aiškina dermatologė.
Pasak specialistės, rožinė dažniausiai pasireiškia vyresniems nei 25 metų žmonėms, tačiau išimčių pasitaiko. Kai kurioms pacientėms ryškūs jos požymiai pastebimi dar nesulaukus 18 metų.
A. Dumbliauskienė taip pat atkreipia dėmesį į paveldimumą. Jeigu artimoje giminėje yra žmonių, sergančių rožine arba turinčių nuolat raustantį veidą, tikimybė susidurti su šia liga gali būti didesnė.
Vis dėlto paveldimumas nėra vienintelis veiksnys, lemiantis ligos pasireiškimą. Įtakos turi ir aplinka, įvairūs odos dirgikliai ir kasdieniai įpročiai.
Visiškai išgydyti rožinės kol kas nepavyksta
Dermatologė pabrėžia, kad šiuo metu nėra vaisto, kuris visiškai panaikintų rožinę. Todėl gydymo tikslas – suvaldyti ligą, sumažinti uždegimą ir kuo ilgiau išlaikyti ramią odos būklę.
„Vaisto, kurį sugėrus ar sutepus būtų galima pasakyti „pagijote“, kol kas nėra, nes liga susijusi su kapiliarų struktūra ir kraujotaka. Todėl tikslas yra ne visiškai išgydyti ligą, o ją suvaldyti ir kontroliuoti, kad būtų ramūs periodai be uždegimo ir spuogelių, nors pakilimų bei nuosmukių bus visada“, – sako A. Dumbliauskienė.
Anot dermatologės, gydymas parenkamas individualiai, atsižvelgiant į ligos požymius ir sunkumą. Gali būti skiriami tepami vaistai, o esant stipresniam uždegimui – ir geriamieji preparatai.
Suvaldžius aktyvų uždegimą, odos būklei gerinti gali būti pasitelkiamos ir aparatinės procedūros, pavyzdžiui, lazerio ar intensyvios pulsinės šviesos (IPL) terapija. Taip pat gali būti taikomos procedūros su tam tikromis rūgštimis, tarp jų – azelaino ar gintaro.
Sergant rožine svarbu atsargiai rinktis kosmetiką
Kasdienė odos priežiūra sergant rožine gali tapti nemenku iššūkiu. Netinkamai parinktos kosmetikos priemonės ar pernelyg intensyvios procedūros gali dar labiau sudirginti ir taip jautrią odą, todėl dermatologė ragina atsargiai vertinti aktyvius kosmetikos ingredientus.
„Viskas, kas dirgina odą, dirgina ir kapiliarus. Dažniausiai rekomenduojama vengti retinolio produktų, aktyvių rūgščių, pavyzdžiui, glikolio ir salicilo rūgščių, karštų garinių procedūrų bei labai aktyvių veido masažų“, – aiškina A. Dumbliauskienė.
Specialistė rekomenduoja rinktis švelnias, jautriai odai skirtas priemones. Ieškant tinkamos kosmetikos galima atkreipti dėmesį į žymėjimus „for sensitive skin“ arba „anti-redness“, tačiau svarbiausia stebėti individualią odos reakciją.
Dermatologė priduria, kad sergant rožine nebūtina atsisakyti visų rūgščių. Kai kurios iš jų gali būti tinkamos ir jautresnei odai. Tarp tokių priemonių specialistė išskiria azelaino, gintaro, askorbo (vitamino C), migdolų bei pieno rūgštis. Vis dėlto jų pasirinkimą ir naudojimą reikėtų derinti prie individualios odos būklės.
Žiemą odą būtina saugoti ne tik nuo saulės, bet ir nuo šalčio
Rožine sergantiems žmonėms svarbu atsižvelgti ne tik į naudojamas kosmetikos priemones, bet ir į aplinkos sąlygas. Keičiantis metų laikams, oda gali tapti dar jautresnė, o šaltis, vėjas ir temperatūrų svyravimai – paskatinti ligos paūmėjimą.
Dermatologė atkreipia dėmesį, kad kraujagysles veikia ne tik saulė, bet ir žvarbus oras, šaltis bei drėgmė.
„Tiek saulė, tiek šaltis bei žvarbus, vėjuotas ar drėgnas oras veikia kapiliarus ir gali sukelti uždegimą. Vasarą būtinas SPF kremas, o žiemą – šalčio kremas bei veido pridengimas kepure, šaliku ar gobtuvu“, – pataria A. Dumbliauskienė.
Pasak specialistės, staigūs temperatūrų pokyčiai ir žvarbus oras gali tapti vienu iš veiksnių, paskatinančių rožinės paūmėjimą. Todėl šaltuoju metų laiku svarbu ne tik pasirūpinti odos drėkinimu, bet ir apsaugoti veidą nuo tiesioginio šalčio bei vėjo poveikio.
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