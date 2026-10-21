Lietuvos tikinčiuosius kviečia į ypatingas šv. Mišias: atliks 1 svarbų veiksmą

Šv. Mišių metu bus atliekamas Ligonio patepimas.
Kviečia į ypatingas šv. Mišias
Socialiniame tinkle „Facebook“ Santariškių Dievo Gailestingumo parapijos puslapyje buvo dalijamasi kvietimu į išskirtines šv. Mišias. Jų metu atliekamas Ligonio patepimas, o įraše nurodyta, kas jį gali gauti.
„Sekmadienį, spalio 25 d., 11.00 val. šv. Mišių metu mūsų koplyčioje bus teikiamas Ligonio patepimo (sveikatos) sakramentas!
Jį kviečiami priimti visi, kuriems reikalingas fizinis ir dvasinis sustiprinimas:
– turint pastovų neįgalumą (pvz., diabetas, epilepsija, depresija);
– rimčiau susirgus (pvz., gripas vyresniame amžiuje, plaučių uždegimas, infekcija);
– prieš operaciją, svarbaus gydymo kursą;
– perkopus 60 metų ribą (dėl amžiaus natūraliai išauga rizika sveikatai).
Ligonio patepimą galima priimti reguliariai, tačiau ne dažniau nei kas pusmetį, nebent ligonio sveikata pablogėja, laukia pakartotinė operacija ar pan. Tokiu atveju galima ir verta priimti sveikatos sakramentą dažniau. Priimant Ligonio patepimą, svarbu būti malonės stovyje, t.y. atlikus Išpažintį.
Mielai kviečiame glaustis prie gydančio Viešpaties!
Spalio 25 d., sekmadienį:
10.30 val. Rožinis,
11.00 val. Eucharistija“, – buvo rašoma įraše.
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