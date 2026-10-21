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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvos tikinčiuosius kviečia į ypatingas šv. Mišias: atliks 1 svarbų veiksmą

2026-10-21 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 25 dieną vyks ypatingos šv. Mišios Santariškių Dievo Gailestingumo parapijoje. Skelbiama, kad visi, kuriems reikalingas fizinis ir dvasinis sustiprinimas, kviečiami gauti Ligonio patepimą.

Spalio 25 dieną vyks ypatingos šv. Mišios Santariškių Dievo Gailestingumo parapijoje. Skelbiama, kad visi, kuriems reikalingas fizinis ir dvasinis sustiprinimas, kviečiami gauti Ligonio patepimą.

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Šv. Mišių metu bus atliekamas Ligonio patepimas.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tikėjimas, religija, bažnyčia

Kviečia į ypatingas šv. Mišias

Socialiniame tinkle „Facebook“ Santariškių Dievo Gailestingumo parapijos puslapyje buvo dalijamasi kvietimu į išskirtines šv. Mišias. Jų metu atliekamas Ligonio patepimas, o įraše nurodyta, kas jį gali gauti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sekmadienį, spalio 25 d., 11.00 val. šv. Mišių metu mūsų koplyčioje bus teikiamas Ligonio patepimo (sveikatos) sakramentas!

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Jį kviečiami priimti visi, kuriems reikalingas fizinis ir dvasinis sustiprinimas:

– turint pastovų neįgalumą (pvz., diabetas, epilepsija, depresija);

– rimčiau susirgus (pvz., gripas vyresniame amžiuje, plaučių uždegimas, infekcija);

– prieš operaciją, svarbaus gydymo kursą;

– perkopus 60 metų ribą (dėl amžiaus natūraliai išauga rizika sveikatai).

Ligonio patepimą galima priimti reguliariai, tačiau ne dažniau nei kas pusmetį, nebent ligonio sveikata pablogėja, laukia pakartotinė operacija ar pan. Tokiu atveju galima ir verta priimti sveikatos sakramentą dažniau. Priimant Ligonio patepimą, svarbu būti malonės stovyje, t.y. atlikus Išpažintį.

Mielai kviečiame glaustis prie gydančio Viešpaties!

Spalio 25 d., sekmadienį:

10.30 val. Rožinis,

11.00 val. Eucharistija“, – buvo rašoma įraše.

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