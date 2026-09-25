Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje plinta neregėto įžūlumo sukčių afera: skubiai įspėja visus gyventojus

2026-09-25 13:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-25 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Virtualus policijos patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitą ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtu įspėjamuoju ženklu.

Virtualus policijos patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitą ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtu įspėjamuoju ženklu.

REKLAMA
3

Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčius pasiglemžė pinigus

Įspėja gyventojus dėl siautėjančių sukčių

Apie įtariamą sukčiavimą pareigūnai prašo pranešti per ePolicija sistemą.

REKLAMA
REKLAMA

„Investicija ar sukčių spąstai?

Jei žadamas greitas, garantuotas pelnas ir raginama pinigus pervesti tuoj pat – sustokite. Sukčiai skubina jus tam, kad nespėtumėte patikrinti pasiūlymo.

REKLAMA

Prieš pervesdami pinigus pasidomėkite, su kuo bendraujate. Apie įtariamą sukčiavimą praneškite per www.epolicija.lt.“, – rašoma įraše.

Atskleidė, kaip atpažinti sukčius

Kartu su įrašu Lietuvos policijos virtualus patrulis pasidalijo ir informatyviu vizualu, kuriame gyventojams primenama, kaip atpažinti investicinius sukčius. Jame atkreipiamas dėmesys į dažniausius požymius, galinčius išduoti apgaulingą pasiūlymą.

REKLAMA
REKLAMA

Policija ragina neprarasti budrumo, jei žadamas didelis pelnas ar žmogus skubinamas priimti sprendimą.

„INVESTAVIMO SUKČIAI.

Skamba per gerai, kad būtų tiesa? Greičiausiai taip ir yra.

Internete vis dažniau pasitaiko pasiūlymų investuoti, žadančių greitą ir didelį pelną. Tačiau už patrauklaus pasiūlymo gali slėptis sukčiai:

  • Žada didelį ir greitą pelną;
  • Skubina investuoti;
  • Susisiekia tariamas „brokeris“;
  • Prašoma pervesti vis daugiau pinigų.

SUSTOKITE IR PASITIKRINKITE“, – rašoma vizuale.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų