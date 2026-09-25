Lietuvoje plinta neregėto įžūlumo sukčių afera: skubiai įspėja visus gyventojus

Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus.
Įspėja gyventojus dėl siautėjančių sukčių
Apie įtariamą sukčiavimą pareigūnai prašo pranešti per ePolicija sistemą.
„Investicija ar sukčių spąstai?
Jei žadamas greitas, garantuotas pelnas ir raginama pinigus pervesti tuoj pat – sustokite. Sukčiai skubina jus tam, kad nespėtumėte patikrinti pasiūlymo.
Prieš pervesdami pinigus pasidomėkite, su kuo bendraujate. Apie įtariamą sukčiavimą praneškite per www.epolicija.lt.“, – rašoma įraše.
Atskleidė, kaip atpažinti sukčius
Kartu su įrašu Lietuvos policijos virtualus patrulis pasidalijo ir informatyviu vizualu, kuriame gyventojams primenama, kaip atpažinti investicinius sukčius. Jame atkreipiamas dėmesys į dažniausius požymius, galinčius išduoti apgaulingą pasiūlymą.
Policija ragina neprarasti budrumo, jei žadamas didelis pelnas ar žmogus skubinamas priimti sprendimą.
„INVESTAVIMO SUKČIAI.
Skamba per gerai, kad būtų tiesa? Greičiausiai taip ir yra.
Internete vis dažniau pasitaiko pasiūlymų investuoti, žadančių greitą ir didelį pelną. Tačiau už patrauklaus pasiūlymo gali slėptis sukčiai:
- Žada didelį ir greitą pelną;
- Skubina investuoti;
- Susisiekia tariamas „brokeris“;
- Prašoma pervesti vis daugiau pinigų.
SUSTOKITE IR PASITIKRINKITE“, – rašoma vizuale.
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