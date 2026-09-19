Lietuviai užplūdo obuolių spaudyklas: štai kokios kainos šiemet

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Užplūdo spaudyklas
Anykštėnas Evaldas iš savo namų sodo į sulčių spaudyklą šįkart atvežė porą maišų obuolių. Vyras atskleidė, kad pernai paprasčiau buvo ir nenori, kad obuoliai sugestų, tad į sultis paverčia. Jo šeimyna, o ypač anūkė, labai mėgsta šias sultis.
Spaudykloje obuoliai nuplaunami ir po kelių minučių sunokę obuoliai virsta gardžiomis sultimis. Iš vieno maišo išspaudžiama 20–30 litrų sulčių. Evaldas šįkart veš namo 40 litrų ir sako, kad tai dar tikrai ne paskutinis spaudimas šiemet.
„Kartais su juodaisiais serbentais pamaišom, būna su moliūgais, su morkomis skanu“, – pasidalino vyras.
Ažuožeriuose įsikūrusi sulčių spaudykla šiemet darbą pradėjo paskutiniąją rugpjūčio savaitę. Pasak savininko, sezoną paankstino praūžusi audra. Žmonės skubėjo rinkti ir vežti stipraus vėjo nupurtytus obuolius.
„Dar visai nesunokusius obuolius vežė, su šakomis lūžo, krito obuoliai, žmonės neišmes, nuo šakų nuskina ir atveža čia“, – atskleidė spaudyklos savininkas Mantas Petraitis.
Praėjus bumui po audros, sulčių spaudykla grįžo į įprastą ritmą. Žmonės veža kas po keliolika, kas po kelis maišus obuolių sultims. Anykštėnas Virgaudas pasidalino, kad taip pat mėgsta sultis, nes tai gryni vitaminai be chemijos.
Norėtų didinti kainas
Populiariausia 3 litrų pastatoma pakuotė čia kainuoja 2,70 euro, 5 litrų – 3,20 euro. Tačiau savininkas Mantas atskleidė, kad norėtų didinti kainas, nes kuro labai daug sudega ir tas kuras brangsta. Tačiau šiemet savininkai nusprendė kainas palikti tokias pat kaip ir pernai.
„Sunkus metas ir tiems žmonėms, žmonės važiuoja ne iš miestų pagrinde, iš kaimų, o mes dirbam ir Kupiškyje, Molėtuose, tai nėra labai dideli miestai ir čia tie Anykščiai, kaimukai“, – sako Mantas.
Spaudykloje atvažiavusi panevėžietė Apolonija atsivežė ne tik obuolius – kartu paėmė ir kriaušių, ir vynuogių, kurias sūnus atvežė iš sodo. Jai sulčių spaudimas ir supilstymas į sandarias pakuotes atsiėjo apie 90 eurų. 70 litrų sulčių bus geriamos visos šeimos. Šio sezono rekordas buvo virš šimto aštuoniasdešimties litrų.
Šiek tiek daugiau klientams tenka išleisti, nes šiemet šioje spaudykloje paslaugos brango. Populiariausios 3 litrų pakuotės kainuoja 3,20 euro. 40 centų brangiau nei pernai.
„Viskas brangsta, pakuotės kyla, elektra brangsta, vanduo, viskas kainuoja, tai ir mums reikėjo šiek tiek pasikelti“, – sako sulčių spaudyklos darbuotojas Modestas Stanislavičius.
Šiemet obuolių daugiau nei pernai
Panevėžietis Antanas už sulčių spaudimą ir supakavimą į saugias pakuotes nepagailėjo daugiau nei pusšimčio eurų. Anot vyro, vaikai ir anūkai labiau mėgsta sultis iš parduotuvės, tačiau spaudykloje pakuotės gražios ir galima juos įtikinti, kad čia labai skanios sultys.
Šios spaudyklos darbuotojai taip pat pastebi, kad šiemet pirmasis bumas buvo po audros. Tačiau iki šiol spaudimo aparatai ūžia be perstojo.
„Grubiai apie pusę obuolių nukratė, bet dar tikrai yra ką vežti. Šiais metais žymiai daugiau obuolių nei pernai. Pernai labai prastai buvo, dar audra šita pridraskė prieš porą savaičių, tai yra ką veikti šiais metais, tikrai“, – sako Modestas Stanislavičius.
Sulčių spaudėjai prognozuoja, kad šis sezonas gali būti ilgas. Jie pasiruošę dirbti iki pat šalnų. Juolab, kad kaip tik dabar įsibėgėja vynuogių, moliūgų sezonas. Prasidės vėlyvieji obuoliai.
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Tekstą naujienų portalui tv3.lt pritaikė praktikantė Aira Švagždytė.
O antra, jei žmonės išpjaustytų kirminus,išvalytų gabalėliai,dabar atveža maišais,nebent lenkiški nulakuoti be skylučių,dėmių,o mūsiškiai visi su ta,ką reikia išvalyti.