Kokie pagrindiniai faktoriai skatina lūpų pūslelinės pasikartojimą?

Pristatome Jums pagrindines priežastis, kodėl, atrodo, pačiu netinkamiausiu metu ant lūpų ir vėl „pražysta“ skausmingi pūslelių telkiniai. Taip pat dalinamės džiugia žinia – Lietuvoje jau galima įsigyti vaistinį preparatą, paremtą technologija, leidžiančia lūpų pūslelinės atkryčius gydyti paprastai ir veiksmingai – vos viena prie dantenų priklijuojama tablete.
Nusilpęs imunitetas – bene svarbiausias veiksnys
Būtent nusilpusi imuninė sistema yra vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurių išsivysto lūpų pūslelinės pasikartojimas. Imunitetą reikšmingai susilpninti gali ne tik dažniausiai pasitaikančios virusinės infekcijos, pavyzdžiui, peršalimas, gripas ir COVID-19, bet ir įvairios bakterinės infekcijos, laikotarpiai po operacijų, lėtinės ligos ir vartojami imunosupresiniai vaistai. Tarkime, jei pūslelinė kartojasi itin dažnai, pavyzdžiui, daugiau nei šešis kartus per metus, reikėtų išsiaiškinti, kodėl taip yra – galbūt reikia gydyti lėtines ligas, uždegimus ir t.t., mat nepašalinus pagrindinės priežasties, nedings ir lūpų pūslelinės pasikartojimai.
Patiriamas stresas
Psichologinis stresas, ypač jei jis labai intensyvus ir (arba) patiriamas ilgą laiką, reikšmingai didina kortizolio koncentraciją, o šis linkęs slopinti ląstelinio imuniteto procesus ir sudaryti puikias sąlygas reaktyvuotis lūpų pūslelinės virusui. Dažnai lūpų pūslelinė „išlenda“ egzaminų metu, patiriant įtampą darbe, kenčiant nuo miego trūkumo ir įvairių emocinių išgyvenimų. Pacientai pastebi, kad lūpų pūslelinė itin dažnai atsiranda įtempto laikotarpio metu arba visai netrukus po jo.
Saulės skleidžiami UV spinduliai
Nors dažnai klaidingai manoma, kad lūpų pūslelinę dažniausiai sukelia šaltis, iš tiesų daug reikšmingesnis provokatorius yra ultravioletiniai saulės spinduliai. Todėl lūpų pūslelinės rizika didėja patyrus gausesnę spindulių ekspoziciją – deginantis paplūdimyje, slidinėjant kalnuose, keliaujant saulėtose vietovėse. Dėl šios priežasties reikėtų visuomet naudoti gerai nuo saulės apsaugančius lūpų balzamus, turinčius SPF 50 – ypač tiems asmenims, kuriems lūpų pūslelinė dažniau pasireiškia vasaros metu.
Žinoma, pūslelinė gali pasirodyti ir dėl šalčio bei vėjo įtakos, nes šie veiksniai sausina lūpas ir pažeidžia apsauginį odos barjerą, taip sudarydami palankesnes sąlygas virusui reaktyvuotis. Šiuo atveju taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti lūpų ir veido odą, apsaugoti ją nuo šalčio ir vėjo.
Bazinės kūno temperatūros pakilimas (karščiavimas)
Žinoma, kad karščiavimo metu aktyvinami uždegiminiai procesai ir keičiamas imuninis atsakas, todėl gali būti paskatinama herpes virusų reaktyvacija. Svarbu tinkamai kontroliuoti karščiavimą – didesnis skysčių vartojimas naudingas praktiškai visuomet.
Penki svarbiausi patarimai patiriant lūpų pūslelinės atkrytį
Antivirusinį gydymą svarbu pradėti kuo anksčiau – geriausia dar prodromo fazėje (prieš susiformuojant pūslelėms), kai pasireiškia dar tik lūpų dilgčiojimas, niežėjimas ir deginimas. Nereceptinis vaistinis preparatas Bravilon 50 mg (lipnioji žando gleivinės tabletė) išsiskiria tuo, kad vienam pasikartojančios lūpų pūslelinės epizodo gydymui pakanka tik vienos tabletės. Bravilon skirtas gydyti suaugusiesiems pacientams, kurių imuninis atsakas yra nesutrikęs ir dažnai kartojasi anksčiau gydytojo diagnozuotos lūpų pūslelinės (Herpes labialis) epizodai. Speciali technologija stabdo viruso dauginimąsi ir padeda išvengti matomų pūslelių. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Labai svarbu be reikalo neliesti ir jokiais būdais nekrapštyti pūslelių, o kiekvieną kartą jas palietus – kruopščiai plauti rankas. Tai sumažina viruso perdavimo ne tik į kitas kūno vietas, bet ir perdavimo kitiems žmonėms riziką.
Aktyvios pūslelių fazės metu (kol pūslelės neužgijusios) nereikėtų bučiuotis, dalintis kosmetika, rankšluosčiais, indais ir įrankiais. Taip galima apsaugoti kitus asmenis ir sustabdyti viruso plitimą šeimoje bei bendruomenėje.
Visuomet, nepaisant koks metų laikas, verta naudoti lūpų balzamą su SPF apsauga, nes būtent saulės UV spinduliai yra vienas ryškiausių lūpų pūslelinės atkryčių provokatorių.
Jei lūpų pūslelinė kartojasi itin dažnai, pavyzdžiui, dažniau nei šešis kartus per metus, reikėtų kreiptis į gydytoją – gali prireikti ilgalaikio antivirusinio gydymo ir tikrosios priežasties ieškojimo.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
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