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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Jautis

Kitais metais 5 Zodiako ženklai gaus viską, apie ką svajojo: pasiruoškite

2026-09-19 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 20:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Astrologijoje pagrindiniu sėkmės simboliu laikomas Jupiteris – augimo, plėtros ir galimybių planeta. Kadangi Jupiterio judėjimas yra tiksliai prognozuojamas, galima įvertinti, kuriems ženklams jo įtaka bus palankiausia.

Astrologijoje pagrindiniu sėkmės simboliu laikomas Jupiteris – augimo, plėtros ir galimybių planeta. Kadangi Jupiterio judėjimas yra tiksliai prognozuojamas, galima įvertinti, kuriems ženklams jo įtaka bus palankiausia.

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2027-ieji astrologiniu požiūriu bus pereinamieji metai. Pirmuosius septynis mėnesius Jupiteris dar keliaus Liūto ženklu, rašoma zodiscope.io.

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2027 m. balandžio 12 d. jis baigs retrogradinį judėjimą ties 16°59′ Liūto laipsniu, o liepos 25 d. paliks šį ženklą. Jau liepos 26 d. Jupiteris pereis į Mergelės ženklą, kuriame išliks iki 2028 m. rugpjūčio 23 d.

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Tad atsakymas į klausimą, kam 2027 metais seksis labiausiai, turi dvi dalis: pirmąjį pusmetį ir antrąją metų pusę. Svarbu ir tai, kad Jupiteris Mergelėje laikomas silpnesnėje pozicijoje, todėl sėkmė pasireikš ne ryškiais laimėjimais, o lėčiau bręstančiais rezultatais.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Liūtas: paskutiniai septyni ypatingų galimybių mėnesiai

Astrologijoje Jupiterio kelionė per žmogaus Saulės ženklą laikoma vienu palankiausių tranzitų. Liūtams ši įtaka tęsis iki 2027 m. liepos 25 d.

Ypač sėkmingas laikotarpis prasidės po balandžio 12 d., kai Jupiteris vėl pradės judėti tiesiogiai. Būtent pavasario ir vasaros mėnesiai bus palankiausi naujiems projektams, karjeros sprendimams, svarbiems pokalbiams, pasirodymams ar drąsiems gyvenimo pokyčiams.

Vis dėlto metų pradžioje gali netrūkti iššūkių. Nuo vasario pabaigos iki balandžio pradžios Marsas skatins įtampą ir konfliktus, todėl ne viskas klostysis taip lengvai, kaip norėtųsi. Nepaisant to, Liūtai išlieka pačiame sėkmės reitingo viršuje.

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