Kiaulienos mentė vos už 2,15 Eur/kg: šefė pataria, kaip iškepti, kad mėsa tiesiog tirptų burnoje

„Prieš Vėlines pirkėjams aktualu iš anksto pasirūpinti įvairiais pirkiniais, todėl siekiame, kad viską, ko prireiks, jie galėtų įsigyti kuo palankesnėmis kainomis. Pavyzdžiui, ilgesnio galiojimo kokybiškų produktų galima įsigyti jau dabar ir turėti po ranka tiek ruošiant vaišes namuose, tiek planuojant kelionę. Tačiau sutaupyti galima ne tik perkant atsargoms – šviežių ingredientų taip pat siūlome su itin didelėmis nuolaidomis. Vienas tokių pavyzdžių – kiauliena, kuri ištisus metus išlieka vienu populiariausių pirkėjų pasirinkimų. Gerų pasiūlymų netrūks ir kitose prekių kategorijose, tad verta peržvelgti visą akcijų leidinį – jame daugiau nei 3 tūkst. nuolaidų“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
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Kiaulienos mentė vos už 2,15 Eur/kg: šefė pataria, kaip iškepti, kad tirptų burnoje
Savaitgalį norintiems paruošti sočius pietus visai šeimai „Iki“ turi ypač gerą žinią – iki spalio 25 dienos kiaulienos mentė be kaulo vakuuminėje pakuotėje kainuos vos 2,15 Eur už kilogramą. Pasak „Iki“ kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, ši mėsos dalis ypač tinka lėtam kepimui dėl joje esančio jungiamojo audinio. Ilgai kaitinant kolagenas pamažu virsta želatina, todėl net ir iš pažiūros kietesnė mėsa tampa minkšta bei sultinga. Tačiau norint tokio rezultato svarbu neskubėti ir pasirinkti tinkamą temperatūrą.
„Viena dažniausių klaidų ruošiant kiaulienos mentę – noras ją iškepti kuo greičiau. Jeigu temperatūra per aukšta, mėsos paviršius gali išsausėti dar nespėjus suminkštėti viduje esančiam jungiamajam audiniui. Todėl ją kepti reikėtų maždaug 140–160 °C temperatūroje, uždengtame inde, įpylus šiek tiek skysčio. Tik nereikia mėsos jame paskandinti – pakanka tiek, kad kepdama ji neprarastų drėgmės. O geriausias ženklas, kad mentė jau paruošta, yra ne laikrodis, bet jos tekstūra: jei mėsą lengva suplėšyti šakute, vadinasi, ji pakankamai suminkštėjusi“, – pataria J. Tamoševičienė.
Šefė priduria, kad norint išgauti dar daugiau skonio, jau iškeptą ir suplėšytą mėsą verta trumpai apskrudinti karštoje keptuvėje. Taip dalis gabalėlių įgaus traškius kraštelius, o vidus išliks sultingas. Būtent šiuo principu ruošiama ir Meksikoje populiari plėšyta kiauliena, kuri puikiai tinka tortilijoms, buritams ar dubenėliams su ryžiais.
Išbandykite burnoje tirpstančią meksikietišką plėšytą kiaulieną
Reikės: 2 kg kiaulienos mentės be kaulo, kurios rasite „Iki“ parduotuvėse, 1 svogūno, 4 česnako skiltelių, 1 aitriosios paprikos, 180 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių, 1 šaukšto džiovintų raudonėlių, 2 šaukštelių malto kumino, 1 šaukšto alyvuogių aliejaus, 2,5 šaukštelio druskos, 1 šaukštelio maltų juodųjų pipirų, 500 ml vandens. Patiekti – tortilijų, avokado, pomidorų, raudonojo svogūno, žaliosios citrinos ir kalendrų pagal skonį.
Gaminame:
- Orkaitę įkaitinkite iki 160 °C. Kiaulienos mentę nusausinkite popieriniu rankšluosčiu, įtrinkite druska ir pipirais. Atskirame dubenėlyje sumaišykite raudonėlius, maltą kuminą ir alyvuogių aliejų. Gautu mišiniu gerai įtrinkite mėsą iš visų pusių.
- Mentę dėkite į gilų kepimo indą. Ant viršaus paskirstykite smulkintą svogūną, česnakus ir aitriąją papriką. Supilkite apelsinų sultis, aplink mėsą įpilkite vandens. Indą sandariai uždenkite folija ir kepkite apie 2 valandas.
- Nuimkite foliją ir kepkite dar maždaug 1–1,5 valandos, kol mėsa taps tokia minkšta, kad ją bus lengva suplėšyti dviem šakutėmis. Jeigu kepimo metu skystis pernelyg išgaruoja, papildykite jį nedideliu kiekiu vandens.
- Iškepusią kiaulieną šiek tiek atvėsinkite, tada suplėšykite šakutėmis. Kepimo inde likusias sultis išsaugokite – jos suteiks mėsai papildomo skonio ir sultingumo.
- Keptuvėje ant stiprios kaitros įkaitinkite šlakelį aliejaus. Dalimis sudėkite suplėšytą kiaulieną, užpilkite keliais šaukštais kepimo metu susidariusio skysčio ir palaukite, kol jis išgaruos, o mėsos apačia gražiai apskrus. Trumpai apverskite, tačiau neperkepkite – dalis gabalėlių turi likti minkšti.
- Paruoštą kiaulieną dėkite į pašildytas tortilijas, pagardinkite avokadu, smulkintais pomidorais, raudonuoju svogūnu, kalendromis ir žaliosios citrinos sultimis.
„Giminių“ mėsos gaminiams – 50 proc. nuolaida: šefė siūlo išbandyti kelias gudrybes
Norintiems greičiau paruošti pusryčius, pietus ar vakarienę taip pat verta užsukti į „Iki“ – iki spalio 25 dienos įvairių rūšių „Giminių“ mėsos gaminiams taikoma net 50 proc. nuolaida. Ji galioja, pavyzdžiui, šio prekės ženklo aukščiausios rūšies virtoms dešrelėms, virtam kiaulienos forminiam kumpiui griežinėliais, aukščiausios rūšies karštai rūkytam servelatui ar paštetui.
Nors tokius gaminius dažniausiai įprasta valgyti su duona, dėti į sumuštinius, „Iki“ kulinarijos šefė J. Tamoševičienė siūlo pažvelgti į juos kūrybiškiau. Kartais užtenka pakeisti vos vieną dalyką, kad įprastas ingredientas įgautų visai kitokią tekstūrą ir taptų naujo patiekalo akcentu.
„Pavyzdžiui, karštai rūkytą servelatą pabandykite supjaustyti labai plonais griežinėliais arba mažais kubeliais ir apskrudinti sausoje keptuvėje. Taip jis įgaus traškius kraštelius ir taps puikiu pagardu makaronams, salotoms ar kreminei sriubai“, – pasakoja šefė.
Dar viena idėja – iš virto kumpio pagaminti traškius bulvių lizdelius su sūriu. Jie tiks tiek savaitgalio pusryčiams, tiek kaip karštas užkandis, o gaminant neprireiks jokių neįprastų ingredientų. Pasak J. Tamoševičienės, svarbiausia čia tinkamai paruošti bulves – kuo geriau iš jų išspausti skystį, kad kepdamos apskrustų, o ne troškintųsi savo sultyse.
Traškūs bulvių lizdeliai su kumpiu ir sūriu
Reikės: 600 g bulvių, 150 g virto „Giminių“ kiaulienos kumpio iš „Iki“, 100 g tarkuoto fermentinio sūrio, 1 kiaušinio, 1 šaukšto kvietinių miltų, 2 šaukštų aliejaus, 1 šaukštelio Dižono garstyčių, druskos, maltų juodųjų pipirų ir svogūnų laiškų.
Gaminame:
- Orkaitę įkaitinkite iki 200 °C. Bulves nulupkite, stambiai sutarkuokite ir labai gerai nuspauskite susikaupusį skystį. Tai svarbiausias žingsnis norint, kad lizdeliai būtų traškūs.
- Tarkuotas bulves sumaišykite su kiaušiniu, miltais, aliejumi, Dižono garstyčiomis, druska ir pipirais. Keksiukų kepimo formeles lengvai patepkite aliejumi.
- Į kiekvieną formelę dėkite po kelis šaukštus bulvių masės ir pirštais prispauskite prie dugno bei sienelių, kad viduryje susidarytų įdubimas. Kepkite apie 20–25 minutes, kol lizdelių kraštai gražiai apskrus, o bulvės iškeps.
- Kol bulvės kepa, kumpį supjaustykite nedideliais kubeliais. Ištraukę formą iš orkaitės, į kiekvieną lizdelį įdėkite kumpio, ant viršaus užberkite tarkuoto sūrio.
- Grąžinkite į orkaitę dar 5–7 minutėms, kol sūris išsilydys ir lengvai apskrus. Leiskite kelias minutes pravėsti, tada atsargiai išimkite iš formelių ir pabarstykite smulkintais svogūnų laiškais.
Artėjant Vėlinėms – „1+1“ pasiūlymas kapų žvakėms
Artėjant lapkričio pradžiai, verta iš anksto pasirūpinti ir kapų žvakėmis. Iki spalio 25 dienos „Iki“ įvairių rūšių kapų žvakėms taiko „1+1“ akciją (pasiūlymas galioja tik to paties kainų lygio prekėms). Pirkėjai gali rinktis iš skirtingų dydžių ir formų žvakių, tad nesunku rasti tinkamų pagal savo poreikius. Pasirūpinus šiais pirkiniais iš anksto, artėjant Vėlinėms liks vienu rūpesčiu mažiau.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
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