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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jolanta šių laidotuvių nepamirš niekada: „Salė buvo papuošta taip, kad primintų jo kambarį“

2026-10-22 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Laidotuvių tradicijos bėgant metams keičiasi. Jei anksčiau mirusieji dažniausiai būdavo šarvojami namuose, o atsisveikinimas trukdavo tris dienas, šiandien vis dažniau renkamasi šarvojimo sales, o atsisveikinimui neretai pakanka vos poros dienų. Keičiasi ne tik laidotuvių organizavimo įpročiai, bet ir pats atsisveikinimo su mirusiuoju būdas.

Jolanta šių laidotuvių nepamirš niekada (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Laidotuvių tradicijos bėgant metams keičiasi. Jei anksčiau mirusieji dažniausiai būdavo šarvojami namuose, o atsisveikinimas trukdavo tris dienas, šiandien vis dažniau renkamasi šarvojimo sales, o atsisveikinimui neretai pakanka vos poros dienų. Keičiasi ne tik laidotuvių organizavimo įpročiai, bet ir pats atsisveikinimo su mirusiuoju būdas.

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Apie vis labiau populiarėjančią laidojimo tradiciją prabilo Vilniaus laidojimo rūmų „Ritualas“ direktorė Jolanta Sprainaitienė.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Vis dažniau per atsisveikinimus atsiranda mirusiųjų daiktai

Pastaruoju metu vis dažniau galima pamatyti atsisveikinimų metu greta karsto ar urnos sudėtus asmeninius žuvusiojo daiktus. Pavyzdžiui, per Gintauto Kirkilos-Klarko laidotuves buvo galima pamatyti padėtą skrybėlę.

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J. Sprainaitienė pasakojo, kad pati taip pat mato tokias situacijas, kuomet šeima nori, kad atsisveikinimas su artimuoju būtų kuo asmeniškesnis.

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„Kartais prie velionio karsto ar į atsisveikinimo ceremoniją atnešami daiktai, kurie buvo svarbūs jo gyvenime – mėgstama knyga, akiniai, šukos, cigaretės, degtukai, nuotraukos, muzikos instrumentas, sporto reikmenys, darbo įrankiai ar kiti asmeniškai reikšmingi daiktai. Vaikams dažnai įdedami jų mėgstamiausi žaislai“, – pasakojo ji.

Nors nauja tradicija tokio noro pašnekovė įvardinti neskubėjo, vis tik, anot jos, žmonėms svarbiausia, kad ceremonija atspindėtų velionio asmenybę, gyvenimą ir tai, kas jam svarbu.

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Daiktai, anot direktorės, neretai tampa simboliniu prisiminimu apie žmogų, padedančiu mirusįjį matyti ne tik kaip velionį, bet kaip asmenybę.

„Kiekviena šeima renkasi skirtingai. Vieniems toks asmeniškas atsisveikinimas yra prasmingas, kiti renkasi tradicinę ceremoniją. Svarbiausia, kad pasirinkimas būtų artimas šeimai ir atspindėtų pagarbą mirusiajam“, – nurodė ji.

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Kokius daiktus prie mirusiojo padeda artimieji?

Pasidomėjus, kokius mirusiojo daiktus praktikoje tenka išvysti per laidotuves, pašnekovė nurodė, kad kartais yra dalijamos velionio parašytos knygos arba knygos apie jį.

„Turėjome ir labai jautrų atvejį, kai velionis visą gyvenimą nešiojo akinius. Šeima labai norėjo, kad ir atsisveikinimo metu jis būtų su akiniais, tačiau artimieji abejojo, ar tai tinkama ir ar taip galima.

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Padrąsinome juos vadovautis tuo, kas buvo įprasta velioniui ir kas jį geriausiai atspindėjo. Galiausiai akinius uždėjome ir velionis buvo išlydėtas su jais“, – pasidalijo ji.

Pasak J. Sprainaitienės, nors tokia detalė daugumai atrodytų mažmožis, vis tik artimiesiems ji labai svarbi.

Direktorė nurodė, kad artimieji galėjo pamatyti tokį savo mylimą žmogų, kokį buvo įpratę matyti daugelį metų, tad neretai asmeninės detalės suteikia atsisveikinimams daugiau jaukumo, artumo ir prasmingumo.

„Manau, kad tai labai gerai: žmonės tampa laisvesni, nebelieka griežtų taisyklių. Išlydint artimąjį su jam įprastais daiktais, jaučiamasi ramiau“, – sakė ji.

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