Iš mirusio Andriaus Kulikausko kolegų – jautrus žingsnis

Kompozitoriaus dainas atliks jo ilgamečiai bendražygiai, Keistuolių teatro kūrėjai Aidas Giniotis, Ilona Balsytė, Darius Auželis, Ieva Stundžytė, Judita Urnikytė, Matas Pranskevičius ir Ignas Antanas Giniotis, rašoma pranešime spaudai.
Formavo teatro muzikinį skambesį
Pusę amžiaus paskyręs muzikai, Andrius Kulikauskas tapo viena svarbiausių mūsų šalies scenos asmenybių – drauge su Vytautu Kernagiu įkūrė „Dainos teatrą“, kūrė muziką kinui ir spektakliams, dirbo Lietuvos televizijoje, bendradarbiavo su skirtingų kartų bei žanrų kūrėjais.
Ypatingą pėdsaką kompozitorius paliko Keistuolių teatre – nuo pirmųjų teatro dienų prisidėjo formuodamas jo unikalų muzikinį skambesį, buvo daugelio spektaklių muzikos autorius, nuo 2001–ųjų dešimtmetį dirbo teatro muzikiniu vadovu.
Anot Keistuolių teatro kūrėjų, A. Kulikauskas – neatsiejama šio teatro dalis, įkvepiantis mokytojas bei draugas, kurio visiems labai trūksta.
„Andrių pamiršti būtų nuodėmė – jis yra vienas iš nedaugelio Lietuvos muzikos genijų“, – sako jo bendražygis, režisierius Aidas Giniotis.
Kūryba tapo populiariosios muzikos klasika
A. Giniotis prisimena, kad vienais paskutiniųjų gyvenimo metų, jau žinodamas sunkios ligos diagnozę, A. Kulikauskas jo paprašė savo balsu įdainuoti vieną kūrinį.
„Aš jo klausiu – ar tu taip ir paleisi tas dainas, neįvilktas į jokį muzikinį, interpretacinį aranžuotės rūbą? O jis man atsako: „Aš jas įrašau dėl to, kad žmonės atsimintų – dabar juk iš natų skaityti nelabai nori mokytis. Paliksiu – gal ateity kokie moksleiviai dainuos ar dar kas, kam reikės“.
Norisi pratęsti šią jo idėją ir padaryti viską, kad tas muzikinis palikimas gyvuotų toliau“, – prisimena režisierius.
Anot jo, Andriaus Kulikausko muzika buvo nepavaldi laikui – aktualiai skambėjusi ir prieš kelis dešimtmečius, ir šiandien, svarbos ji nepraras ir ateityje.
A. Giniotis bičiulio kūrybą vadina tikra populiariosios muzikos klasika, išlaikiusia gylį, tapusia atsvara vienkartiniams estradiniams šlageriams.
Už bilietus surinktos lėšos – muzikiniam palikimui įamžinti
Dėmesys įspūdingam muzikiniam A. Kulikausko palikimui – ne vienintelė Keistuolių teatre rengiamo atminimo koncerto misija. Už bilietus surinktos lėšos bus skirtos menininko vardo fondui, įkurtam jo šeimos narių.
Kūrybinį jo paveldą puoselėti siekiančio fondo artimiausiuose planuose – svarbiausius A. Kulikausko kūrinius išleisti vinilinės plokštelės formatu ir pristatyti 2026 metų Vilniaus knygų mugėje.
„Nemažai metų drauge dirbome neskaičiuodami laiko, tik iš idėjos. Jo atsidavimas ir indėlis į Keistuolių teatrą – neįkainojami, todėl jaučiamės Andriui amžinai skolingi“, – dalinasi A. Giniotis.
Koncertas „Andrius Kulikauskas. Dainos atminčiai“ – lapkričio 16 d. 19 val. Keistuolių teatre.
Visos už bilietus surinktos lėšos bus skiriamos VšĮ Andriaus Kulikausko fondui. Bilietus platina Bilietai.lt
