Hospiso slaugytoja atskleidė nepaaiškinamą reiškinį, kurį pacientai patiria prieš pat mirtį

Sunkiai sergantis žmogus staiga atgauna jėgas, pradeda kalbėti, juokauti ir net atrodo pasveikęs. Tačiau, pasak slaugytojos, toks pagerėjimas gali būti apgaulingas.
„Yra vienas reiškinys, kuris įvyksta mirties ir mirimo proceso metu. Jo negali paaiškinti, kaip ir aš, net medikai“, – atviravo J. McFadden.
Pasivadinusi „Tik Tok“ paskyrą vardu @hospicenursejulie, J. McFadden dalinasi patirtimi, kurią ji įgijo dirbdama hospiso slaugytoja ir nagrinėdama tokias tabu temas kaip mirtis.
Moteris tikisi skleisti žinią apie tai, kaip mūsų kūnai sugeba pasirūpinti savimi bei nori sumažinti žmonių nerimą kalbant apie mirtį.
Reiškinys prieš mirtį
Kalbėdama šia tema, hospiso slaugytoja paaiškino „atgijimo prieš mirtį“ reiškinį, kuris vyksta prieš pat žmogui iškeliaujant.
„Tai nutinka tada, kai žmogus labai serga ir beveik artėja prie aktyvios mirties, t. y. miršta per kelias dienas, o tada staiga atrodo, kad jam „pagerėjo“, – sako ji.
Anot moters, pacientai pradeda vaikščioti, kalbėti, valgyti ir priverčia kitus galvoti, kad jie niekada nesirgo, yra sveiki.
Vienas komentatorius pasidalino, kad būtent taip nutiko jo mamai, kuri sirgo Alzheimerio liga – ji viską prisiminė ir prieš išeidama iš šio pasaulio juokėsi kartu su dukra, sakė jai, kad ją myli.
„Pacientai elgiasi kaip seniau, jie turi daugiau jėgų, daug bendrauja, juokauja, – aiškina slaugytoja. – Tačiau po to paprastai jie miršta per kelias dienas, kartais net tą pačią naktį.“
Pasak J. McFadden, taip nutinka maždaug trečdaliui hospiso globojamų pacientų. Toks reiškinys yra toks įprastas, kad darbuotojai iš anksto informuoja šeimas, kas gali nutikti ir „kad tokios naujienos jų nesugniuždytų, kuomet artimieji staiga miršta po to, kai prieš tai kelias dienas kuo puikiausiai jautėsi.“
Keletas žmonių „TikTok“ komentaruose užsiminė apie populiaraus serialo „Grei anatomija“ epizodą, kuriame gydytojai tokį reiškinį pavadino „atgijimu“, kai vienas pagrindinių serialo veikėjų Markas Sloanas atsibudo po to, kai visai į nieką nebereagavo po lėktuvo katastrofos.
Šis reiškinys – tikrų tikriausia paslaptis
Ilgą laiką šį reiškinį tyrinėja vokiečių mokslininkas Michaelis Nachmas. Jis teigia ieškantis paaiškinimo, kuris padėtų sužinoti daugiau apie šį reiškinį.
Mokslininko tyrimų duomenimis, žmonės apie šį reiškinį praneša jau daugiau nei 250 metų – 84 proc. jį patyrusių žmonių miršta per savaitę, o pusė iš jų – tą pačią dieną.
Reiškinys tapo medicinine paslaptimi, kurią daugelis sieja su dvasiniais įsitikinimais, nes mintys, kad smarkiai pažeistos pacientų smegenys galėtų lengvai grįžti į „normalią“ būseną, – moksliškai nėra įmanomos patvirtinti.
Mirštantys pacientai taip pat gali matyti ir mirusius artimuosius. Antrasis reiškinys, apie kurį J. McFadden kalba kitame savo įraše, vėlgi, susijęs su pacientais, kurie yra arti mirties, tačiau šio reiškinio neįvardija.
„Paprastai tai nutinka likus maždaug mėnesiui iki paciento mirties. Jie pradeda matyti mirusius giminaičius, mirusius draugus, seniai išėjusius naminius gyvūnus, juos lankančias dvasias, angelus, kuriuos mato tik jie.
Kartais tai būna lyg per sapną, kartais jie juos mato fiziškai ir pacientai tuomet mūsų klausia: „Ar matote tai, ką matau aš?“ – aiškino ji.
Daugelis žmonių mano, kad tai yra būdas, kuriuo žmonės guodžiasi prieš iškeliaudami iš šio pasaulio ir prisijungdami prie savo artimųjų, kurie mirė dar prieš juos.
„Paprastai jie to nebijo, atvirkščiai, tai juos labai paguodžia ir pacientai sako, kad mirę artimieji jiems siunčia tokią žinutę: „Mes netrukus ateisime tavęs pasiimti“ arba „Nesijaudink, mes tau padėsime.“ Daugumai žmonių tai patinka, tai juos labai paguodžia ir jie nebebijo mirties“, – pridūrė ji.
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