Gyventojus kviečia nemokamai atsiimti naudingą daiktą: liko paskutinė diena

Komposto dėžės dalijamos Kėdainiuose, Josvainių g. 45B. Spalio 1 dieną jas galima atsiimti nuo 14 iki 17 val., o spalio 2 dieną – nuo 13 iki 15.45 val. Savivaldybė pažymi, kad komposto dėžių kiekis yra ribotas, tačiau išankstinė registracija nereikalinga.
Nemokama komposto dėžė
Viena komposto dėžė skiriama vienam individualaus namo arba sodo sklypo nekilnojamojo turto objektui ir suteikiama tik vieną kartą. Gyventojai, kurie komposto dėžę jau yra gavę ankstesnių dalinimų metu, pakartotinai jos gauti negalės.
Atvykę atsiimti komposto dėžės gyventojai turės pasirašyti pasaugos sutartį. Pasirašius sutartį, duomenys bus įtraukti į Atliekų turėtojų registro administravimo sistemą.
Savivaldybė primena, kad kompostuojant žaliąsias atliekas savo valdoje galima ne tik sumažinti atliekų kiekį, bet ir pasigaminti vertingo komposto sodo bei daržo reikmėms.
Daugiau informacijos teikiama telefonais (0 347) 69 573, (0 347) 69 544 arba el. paštu [email protected].
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