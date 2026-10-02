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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Gyventojus kviečia nemokamai atsiimti naudingą daiktą: liko paskutinė diena

2026-10-02 13:50 / šaltinis: Rinkos aikštė
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2026-10-02 13:50
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Kėdainių rajono savivaldybė kviečia rajono seniūnijų individualių namų ir sodų valdų gyventojus pasinaudoti galimybe nemokamai atsiimti 903 litrų talpos komposto dėžes. Spalio 1–2 dienos yra paskutinės šių metų komposto dėžių dalinimo dienos, todėl gyventojai raginami suskubti.

Gyventojai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kėdainių rajono savivaldybė kviečia rajono seniūnijų individualių namų ir sodų valdų gyventojus pasinaudoti galimybe nemokamai atsiimti 903 litrų talpos komposto dėžes. Spalio 1–2 dienos yra paskutinės šių metų komposto dėžių dalinimo dienos, todėl gyventojai raginami suskubti.

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Komposto dėžės dalijamos Kėdainiuose, Josvainių g. 45B. Spalio 1 dieną jas galima atsiimti nuo 14 iki 17 val., o spalio 2 dieną – nuo 13 iki 15.45 val. Savivaldybė pažymi, kad komposto dėžių kiekis yra ribotas, tačiau išankstinė registracija nereikalinga.

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Nemokama komposto dėžė

Viena komposto dėžė skiriama vienam individualaus namo arba sodo sklypo nekilnojamojo turto objektui ir suteikiama tik vieną kartą. Gyventojai, kurie komposto dėžę jau yra gavę ankstesnių dalinimų metu, pakartotinai jos gauti negalės.

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Atvykę atsiimti komposto dėžės gyventojai turės pasirašyti pasaugos sutartį. Pasirašius sutartį, duomenys bus įtraukti į Atliekų turėtojų registro administravimo sistemą.

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Savivaldybė primena, kad kompostuojant žaliąsias atliekas savo valdoje galima ne tik sumažinti atliekų kiekį, bet ir pasigaminti vertingo komposto sodo bei daržo reikmėms.

Daugiau informacijos teikiama telefonais (0 347) 69 573, (0 347) 69 544 arba el. paštu [email protected].

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