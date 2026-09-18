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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Grįžusi namo Kristina vos nenualpo išvydusi, ką kaimynė padarė jos kieme: „Ji nieko mūsų neklausė...“

2026-09-18 16:15 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-18 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kaimynų santykiai ne visada būna taikūs – kartais konfliktą gali įžiebti net ir sode augantys augalai. Tuo įsitikino viena moteris, grįžusi namo po išvykos ir pamačiusi, kad dalis jos puoselėto hortenzijų krūmo buvo nupjauta. Negana to, augalo šeimininkė netrukus išsiaiškino, kad tai padarė jos 85 metų kaimynė. Moteris esą nusprendė, kad krūmas yra „per didelis ir peraugęs“, todėl pati ėmėsi darbo.

Sodyba, kiemas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Kaimynų santykiai ne visada būna taikūs – kartais konfliktą gali įžiebti net ir sode augantys augalai. Tuo įsitikino viena moteris, grįžusi namo po išvykos ir pamačiusi, kad dalis jos puoselėto hortenzijų krūmo buvo nupjauta. Negana to, augalo šeimininkė netrukus išsiaiškino, kad tai padarė jos 85 metų kaimynė. Moteris esą nusprendė, kad krūmas yra „per didelis ir peraugęs“, todėl pati ėmėsi darbo.

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Apie netikėtą kaimynės poelgį moteris papasakojo „Facebook“ grupėje, o jos istorija netruko sulaukti kitų žmonių reakcijų, rašoma express.co.uk.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hortenzijų kompozicijos

Grįžusi namo pamatė, kad pusės augalo nebėra

Kristina (vardas pakeistas) „Facebook“ grupėje pasidalijo tuo, ką pati pavadino tikra „hortenzijos tragedija“. Ji pasakojo, kad priekiniame kieme augo gražus hortenzijų krūmas, kuris šiemet buvo ypač vešlus ir pasipuošęs daugybe didelių žiedų.

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„Buvau labai susijaudinusi, nes praėjusiais metais ant viso augalo buvo tik viena žiedų kekė“, – pasakojo moteris.

Tačiau praėjusią savaitę grįžusi namo ji pamatė nemalonų vaizdą – maždaug pusė hortenzijų krūmo buvo nupjauta.

Kristina pasiuntė savo vyrą pas kaimynę pasiteirauti, ar ši nematė, kad kas nors tvarkytų jų augalus, kol šeimininkų nebuvo namuose.

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Paaiškėjo, kad atsakymas buvo kur kas netikėtesnis.

Kaimynė pripažino pati nupjovusi hortenzijas

Kaip pasakojo moteris, 85 metų kaimynė prisipažino, kad būtent ji nupjovė hortenzijų krūmą. Esą augalas jai pasirodė „per didelis ir peraugęs“.

„Ji nieko mūsų neklausė ir nesakė, o mes sužinojome tik todėl, kad tiesiogiai jos paklausėme, o ji tai pripažino. Akivaizdu, kad esame sugniužę ir nerimaujame, kaip augalui seksis ateityje“, – rašė moteris.

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Ji taip pat prisipažino dabar įtarianti, kad kaimynė galėjo būti atsakinga ir už praėjusiais metais nukentėjusį kitą jos augalą.

„Dabar, kai ji mums tai prisipažino, esu tikra, kad ji taip pat kalta, jog praėjusiais metais nupjovė mano didžiulį kraujuojantį širdies formos augalą“, – teigė Kristina.

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Internautai ragino kreiptis į policiją

Istorija sulaukė nemažai reakcijų. Kai kurie žmonės ragino augalo šeimininkę į situaciją žiūrėti rimtai ir kreiptis į policiją. Viena grupės narė teigė, kad moteris turėtų pranešti apie galimą neteisėtą patekimą į privačią valdą ir turto sugadinimą.

„Pirmiausia paskambinkite savo nuomotojui. Pasiteiraukite, ką jis žino apie kaimynę ir ką nori daryti šioje situacijoje“, – patarė kita komentatorė.

Dar viena grupės narė rašė: „Aš tikrai praneščiau apie ją policijai dėl vandalizmo, neteisėto įsibrovimo ir pan.“

Kita internautė į situaciją pažvelgė kiek su humoru ir spėjo, kad kaimynė galėjo turėti visai kitų planų: „Ji tikriausiai nuskins gėles ir padės jas į savo vazą.“

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2026-09-18 17:26
O aš manau,kad jau tai kaimynei ku kū...Ir kalbėt reik gražiai su ja...Sveiko proto nelįstų į svetimą kiemą ir netvarkytų..
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