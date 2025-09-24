7-metę dukrą į lauką žaisti išleidę tėvai staiga išgirdo klyksmus: delsti negalėjo nė sekundės

Šuo iš prieglaudos, savanorio išvestas pasivaikščioti, nutrūko nuo pavadėlio ir užpuolė septynerių mergaitę. Apie įvykį pranešė „TVN24“, skelbia fakt.pl.
Kieme žaidžiančią 7-metę apkandžiojo šuo
Tai buvo trečiadienio, rugsėjo 10-osios, popietė Vroclave. Septynerių mergaitė žaidė su draugais pievoje prie Lokietkos gatvės, šalia gyvūnų prieglaudos, kai staiga mergaitę užpuolė šuo.
„Pro langą matėme vaikus ir staiga išgirdome klyksmus ir šauksmą: „Mama, tėti, gelbėkit!“ Šuo pervertė dukrą, ji susitrenkė galvą, o šuo paskui ją ėmė tampyti už drabužių“, – „TVN24“ žurnalistams pasakojo Zuzios mama Anna.
Mergaitė patyrė daugybinius krūtinės sužalojimus, šuo apdraskė ranką, žaizdas reikėjo siūti. Tėvai nuvežė dukrą į Vroclavo skubiosios pagalbos skyrių. Zuzia buvo paskiepyta nuo pasiutligės ir stabligės.
Šuo, kuris užpuolė vaiką, vardu Bombel. Jį vedžiojo savanoris ir staiga prarado gyvūno kontrolę. Šuo antsnukio neturėjo.
Pasak mergaitės mamos Annos, kuri anksčiau dirbo prieglaudoje, šuo buvo kankintas – jos teigimu, muštas plaktuku.
„Nekaltinu šuns, nes tai žmogaus nuskriaustas gyvūnas. Bet buvo nuskriausta ir mano dukra, todėl prieglaudos atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę“, – sakė mama.
Prieglauda atsiprašė ir žada pokyčius
Prieglauda atsiprašė dėl šio tragiško įvykio. Patikinta, kad savanoris, vedžiojęs šunį, daug kartų buvo su juo išėjęs pasivaikščioti. Jis taip pat esą nepastebėjo vaikų grupelės.
Michalas Newiadomskis, Vroclavo gyvūnų prieglaudos vadovas, pranešė apie būsimus pokyčius ir papildomas saugumo priemones. Prieglauda taip pat palaiko nuolatinį ryšį su šuns apkandžiotos mergaitės tėvais, kad būtų sutarta dėl žalos atlyginimo.
Įvykį tiria Vroclavo policija. Laukiama eksperto išvados dėl vaiko sužalojimų klasifikacijos. Nuo to priklausys, ar bus pateikti kaltinimai dėl pavojaus žmogaus gyvybei ar sveikatai sukėlimo.
