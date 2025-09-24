Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

7-metę dukrą į lauką žaisti išleidę tėvai staiga išgirdo klyksmus: delsti negalėjo nė sekundės

2025-09-24 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 14:50

7-metė Zuzia iš Vroclavo, Lenkijos, žaidė su savo draugais pievoje netoli namų, kai staiga jos tėvai išgirdo šauksmą: „Mama, tėti, gelbėkit!“ Pro langą pamatę, kas vyksta, tėvai reagavo žaibiškai – delsti negalėjo nė sekundės, nes jų dukrą užpuolė šuo.

Vaikai, lašelinė (nuotr. 123rf.com)

7-metė Zuzia iš Vroclavo, Lenkijos, žaidė su savo draugais pievoje netoli namų, kai staiga jos tėvai išgirdo šauksmą: „Mama, tėti, gelbėkit!“ Pro langą pamatę, kas vyksta, tėvai reagavo žaibiškai – delsti negalėjo nė sekundės, nes jų dukrą užpuolė šuo.

REKLAMA
0

Šuo iš prieglaudos, savanorio išvestas pasivaikščioti, nutrūko nuo pavadėlio ir užpuolė septynerių mergaitę. Apie įvykį pranešė „TVN24“, skelbia fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kieme žaidžiančią 7-metę apkandžiojo šuo

Tai buvo trečiadienio, rugsėjo 10-osios, popietė Vroclave. Septynerių mergaitė žaidė su draugais pievoje prie Lokietkos gatvės, šalia gyvūnų prieglaudos, kai staiga mergaitę užpuolė šuo.

REKLAMA
REKLAMA

„Pro langą matėme vaikus ir staiga išgirdome klyksmus ir šauksmą: „Mama, tėti, gelbėkit!“ Šuo pervertė dukrą, ji susitrenkė galvą, o šuo paskui ją ėmė tampyti už drabužių“, – „TVN24“ žurnalistams pasakojo Zuzios mama Anna.

REKLAMA

Mergaitė patyrė daugybinius krūtinės sužalojimus, šuo apdraskė ranką, žaizdas reikėjo siūti. Tėvai nuvežė dukrą į Vroclavo skubiosios pagalbos skyrių. Zuzia buvo paskiepyta nuo pasiutligės ir stabligės.

Šuo, kuris užpuolė vaiką, vardu Bombel. Jį vedžiojo savanoris ir staiga prarado gyvūno kontrolę. Šuo antsnukio neturėjo.

Pasak mergaitės mamos Annos, kuri anksčiau dirbo prieglaudoje, šuo buvo kankintas – jos teigimu, muštas plaktuku.

REKLAMA
REKLAMA

„Nekaltinu šuns, nes tai žmogaus nuskriaustas gyvūnas. Bet buvo nuskriausta ir mano dukra, todėl prieglaudos atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę“, – sakė mama.

Prieglauda atsiprašė ir žada pokyčius

Prieglauda atsiprašė dėl šio tragiško įvykio. Patikinta, kad savanoris, vedžiojęs šunį, daug kartų buvo su juo išėjęs pasivaikščioti. Jis taip pat esą nepastebėjo vaikų grupelės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Michalas Newiadomskis, Vroclavo gyvūnų prieglaudos vadovas, pranešė apie būsimus pokyčius ir papildomas saugumo priemones. Prieglauda taip pat palaiko nuolatinį ryšį su šuns apkandžiotos mergaitės tėvais, kad būtų sutarta dėl žalos atlyginimo.

Įvykį tiria Vroclavo policija. Laukiama eksperto išvados dėl vaiko sužalojimų klasifikacijos. Nuo to priklausys, ar bus pateikti kaltinimai dėl pavojaus žmogaus gyvybei ar sveikatai sukėlimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų