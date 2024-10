Muzika suartina dalyviai

Jonavos vaikų lopšelis-darželis...

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“ turi nuostabų kiemą! Jame natūrali aplinka, kurioje gera būti. Vyksta spalvingos, originalios šventės, šokame, dainuojame, muzikuojame. Darželį lanko nemažai specialių poreikių vaikų. Mums labai svarbus buvimas kartu! Ypač gerai tai pavyksta muzikinėje meninėje veikloje. Tokios meninės veiklos idėja - socialinė sąveika tarp grupių, skirtingų savo gebėjimais bei socialiniu vaidmeniu: specialiųjų poreikių vaikų ir sveikų vaikų, pedagogų integracinis meninis bendradarbiavimas.

Siunčiamame įraše tai užfiksuota – muzikuoja visi tą dieną darželyje buvę vaikai ir jų auklėtojos. Meninis bendradarbiavimas gali įgyvendinti pagrindinį neįgalių žmonių socialinės integracijos principą – sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti visuomenės gyvenime. Meninės veiklos aktualumą, idėjos reikšmingumą ir veiklos kokybę lemia jos naudingumas visiems dalyviams – visi tampa lygiaverčiais kūrėjais Pagrindiniai inkliuzinės meninės veiklos uždaviniai yra specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybių plėtimas, įgyvendinant naujas komunikacijos arba veiklos formas, taip pat svarbūs socialinių nuostatų bei vaizdinių pokyčiai specialiųjų poreikių ir sveikų vaikų, pedagogų bendradarbiavimo meninės veiklos sferoje pagrindu. Mes nuolat ieškome tokios sąveikos su aplinka ryšių, formų ir būdų – todėl viltingai dalyvaujame ir šiame projekte. Muzikinės erdvės įkūrimas darželio kieme būtų puikus rezultatas!

Mūsų tikslai, orientuoti į esminius bendrųjų rezultatų aspektus: tai sąlygų sudarymas specialiųjų poreikių vaikų grupės integracinės situacijos kaitai planuojama linkme, grupių bendros meninės veiklos aktyvinimas, jų saviraiškos ir savirealizacijos plėtotė. Kodėl meninio ugdymo formos, kaip integracijos prielaida, yra tokios priimtinos ir patrauklios? Nes suteikiame vaikams sėkmės pojūtį, be to visapusiškai lavinamos jų stipriosios pusės, o be to jie gali įsigyti draugų, su kuriais bendrautų priimtina muzikine kalba. Vaikai gali įgyti tolerancijos ir bendravimo kultūros su bendraamžiais, turinčiais skirtingus gebėjimus.

Taip pat plečiasi specialiųjų poreikių vaikų socialinė erdvė: tarpusavio sąveika bendradarbiaujant su kitų grupių vaikais tenkina psichologinius neįgaliųjų poreikius (būti išklausytu, gerbiamu, svarbiu bendroje veikloje); bendraudami jie įsigyja naujų draugų, jaučiasi lygiaverčiais jų partneriais. Muzikavimo proceso metu atsiskleidžia jų saviraiška ir stipriosios savybės, jie įgyja naujų gebėjimų. Įgaliems Meno dėka visuomenės socialiniai reiškiniai tampa artimesni: tradicijų, nuostatų, elgesio būdų raiška meninėmis priemonėmis sutelkia žmones į darnesnė bendruomenę. Visi tampa lygiaverčiais kūrėjais. Meninė veikla tampa naudinga visiems dalyviams. Bendradarbiavimas muzikinėje veikloje teikia žmogiškųjų vertybių, jie įgyja tolerancijos ir solidarumo su vaikais, turinčiais skirtingus gebėjimus. Meninis bendradarbiavimas gali įgyvendinti pagrindinį neįgalių žmonių socialinės integracijos principą – sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti visuomenės gyvenime.