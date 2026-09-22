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Veras - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Veras reikšmė:Iš lotynų kalbos žodžio verus [= tikras].
Vardadieniai: 09-30
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