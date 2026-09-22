Kalendorius
Odrė - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Odrė reikšmė:Iš vardo Audrey – šiuolaikinės anglosaksų vardo Æðelþryð versijos. Vardą Æðelþryð sudaro elementai æðel [= kilminga] ir þryð [= galia, jėga].
Vardo Odrė populiarumas
Obinna Oceane Octavia Oda Odė Odelija Odesa Odestas Odeta Odetas Odetė Odilė Odilija Odilijus Odisėja Odisėjas Odisėjus Odrė Odri Odriana Odrija Odris Odysseas Ofeli Ofelia Ofelija Ojūna Okeana Okeanas Oksana Oktavia Oktavian Oktaviana Oktavij Oktavija Oktavijonas Oktavijus Oladayo Olafas Olaiva Olanda Olandas Olatokunbo Olavas Olbert Olbia Olė Oleg Olegas Oleh Oleksander Oleksandr Oleksandra Oleksii Oleksij Olena Olesė Olesia Olesija Olga Olgerd Olgerdas Olgierd Olia Olimpija Olita Olivė Oliver Oliveris Olivia Olivier Oliviia Olivija Olivja Oliwia Oliwier Olli Oluvatobi Oluvatosin Oluwatosin Olvena Olympia Olympijus Omantas Omeilita Ona Onė Onera Onesta Onutė Oona Ora Orastas Orchidėja Oreigė Orenas Orenta Orentas Orest Oresta Orestas Orestė Orestina Orestinas Orestis Oreta Oretas Orfėjas Oriana Orianas Oridijus Orijana Orijus Orilė Orilis Orinta Orintas Orintė Oris Orius Orlanda Orlandas Orlando Orlanta Ornėja Ornėjus Ornela Ornelas Ornelija Ornelijus Ornella Ortė Orton Oscar Oscaras Oskar Oskara Oskaras Oskars Osmanas Osmandas Osmantas Osmundas Ostela Ostin Ostina Ostinas Ostinija Osvald Osvaldas Otanas Otas Otavija Otavijus Otėja Otelija Otilas Otilė Otilija Otilijus Otis Oto Otonas Otrėja Ottilie Otto Otylia Ovidija Ovidijus Ozarija Ozas
REKLAMA