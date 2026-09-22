Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 
Kalendorius

Onesta - vardo reikšmė ir vardadienis

Vardo Onesta reikšmė:

Iš italų onestà (sąžiningumas).

Vardo Onesta populiarumas

A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W X Y Z
Obinna Oceane Octavia Oda Odė Odelija Odesa Odestas Odeta Odetas Odetė Odilė Odilija Odilijus Odisėja Odisėjas Odisėjus Odrė Odri Odriana Odrija Odris Odysseas Ofeli Ofelia Ofelija Ojūna Okeana Okeanas Oksana Oktavia Oktavian Oktaviana Oktavij Oktavija Oktavijonas Oktavijus Oladayo Olafas Olaiva Olanda Olandas Olatokunbo Olavas Olbert Olbia Olė Oleg Olegas Oleh Oleksander Oleksandr Oleksandra Oleksii Oleksij Olena Olesė Olesia Olesija Olga Olgerd Olgerdas Olgierd Olia Olimpija Olita Olivė Oliver Oliveris Olivia Olivier Oliviia Olivija Olivja Oliwia Oliwier Olli Oluvatobi Oluvatosin Oluwatosin Olvena Olympia Olympijus Omantas Omeilita Ona Onė Onera Onesta Onutė Oona Ora Orastas Orchidėja Oreigė Orenas Orenta Orentas Orest Oresta Orestas Orestė Orestina Orestinas Orestis Oreta Oretas Orfėjas Oriana Orianas Oridijus Orijana Orijus Orilė Orilis Orinta Orintas Orintė Oris Orius Orlanda Orlandas Orlando Orlanta Ornėja Ornėjus Ornela Ornelas Ornelija Ornelijus Ornella Ortė Orton Oscar Oscaras Oskar Oskara Oskaras Oskars Osmanas Osmandas Osmantas Osmundas Ostela Ostin Ostina Ostinas Ostinija Osvald Osvaldas Otanas Otas Otavija Otavijus Otėja Otelija Otilas Otilė Otilija Otilijus Otis Oto Otonas Otrėja Ottilie Otto Otylia Ovidija Ovidijus Ozarija Ozas
REKLAMA

Į viršų