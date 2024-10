Europos Parlamento rinkimai 2024 m.

Per dvi išankstinio balsavimo dienas rinkimuose į Europos Parlamentą (EP) balsavo per 52 tūkst. rinkėjų. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, tai yra 2,2 procento nuo bendro visų rinkėjų skaičiaus. Kaip rodo VRK duomenys, per dvi išankstinio balsavimo dienas aktyviausiai balsuoja Neringos savivaldybės gyventojai. Jų balsavimo aktyvumas perkopė 7 proc. Aktyviai balsuojama ir Birštone, Ignalinos bei Lazdijų rajonuose, taip pat Palangoje.