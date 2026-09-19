Žiūrovų pamiltoje tinklalaidėje nebelieka 1 veido

Dar prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose pasirodžius naujiems fotosesijos kadrams, akyliausi sekėjai iškart pastebėjo keistą detalę. Nuotraukose įsiamžino tik dvi kūrėjos – Dijora Petrikonytė ir Milda Stasiulė.
Pranešta apie pokyčius
Vedėjos užsiminė, kad šįkart kai kas bus kitaip, o visos kortos bus atskleistos tik pirmajame epizode, kuriame prie puodelio arbatos susės „visos trys“.
Toks pranešimas sukėlė tikrą reakcijų audrą komentarų skiltyje.
Internautai greitai pasigedo praėjusį sezoną prie komandos prisijungusios komikės Lauros Dragūnaitės. Gerbėjai ėmė aktyviai svarstyti, ar komandoje įvyko rotacija, ar tiesiog bandoma išlaikyti pagrindinę sezono intrigą iki pirmosios laidos premjeros.
Galiausiai, pasirodžius naujam epizodui paaiškėjo, kad komandoje išties nebelieka L. Dragūnaitės.
Komikė tokį sprendimą priėmė dėl kitų savo karjeros projektų ir didelio užimtumo. Nuo šiol tinklalaidėje ji dalyvaus tik retkarčiais kaip svečias.
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