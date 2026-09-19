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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žiūrovų pamiltoje tinklalaidėje nebelieka 1 veido

2026-09-19 16:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 16:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tinklalaidės „Arbatėlė“ kūrėjos pradžiugino gerbėjus pranešdamos apie naująjį sezoną. Tiesa, kaip paaiškėjo, projekte nebelieka vienos komandos narės. 

Tinklalaidė Arbatėlė

Tinklalaidės „Arbatėlė“ kūrėjos pradžiugino gerbėjus pranešdamos apie naująjį sezoną. Tiesa, kaip paaiškėjo, projekte nebelieka vienos komandos narės. 

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Dar prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose pasirodžius naujiems fotosesijos kadrams, akyliausi sekėjai iškart pastebėjo keistą detalę. Nuotraukose įsiamžino tik dvi kūrėjos – Dijora Petrikonytė ir Milda Stasiulė.

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Pranešta apie pokyčius

Vedėjos užsiminė, kad šįkart kai kas bus kitaip, o visos kortos bus atskleistos tik pirmajame epizode, kuriame prie puodelio arbatos susės „visos trys“.

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Toks pranešimas sukėlė tikrą reakcijų audrą komentarų skiltyje.

Internautai greitai pasigedo praėjusį sezoną prie komandos prisijungusios komikės Lauros Dragūnaitės. Gerbėjai ėmė aktyviai svarstyti, ar komandoje įvyko rotacija, ar tiesiog bandoma išlaikyti pagrindinę sezono intrigą iki pirmosios laidos premjeros.

Galiausiai, pasirodžius naujam epizodui paaiškėjo, kad komandoje išties nebelieka L. Dragūnaitės. 

Komikė tokį sprendimą priėmė dėl kitų savo karjeros projektų ir didelio užimtumo. Nuo šiol tinklalaidėje ji dalyvaus tik retkarčiais kaip svečias. 

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