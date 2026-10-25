Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinomas Lietuvos atlikėjas po operacijos atskleidė, kas nutiko lemtingą vakarą: „Grįžęs namo...“

2026-10-25 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atlikėjas Tomas Bagdonavičius spalio viduryje netikėtai susidūrė su sveikatos problemomis – dėl stiprių skausmų jam prireikė skubios medikų pagalbos ir operacijos. Nors dabar vyras jau grįžęs namo, iki visiško pasveikimo dar teks palaukti.

Tomas Bagdonavičius su žmona (nuotr. asm. archyvo ir stop kadras)
GALERIJA (6)

Atlikėjas Tomas Bagdonavičius spalio viduryje netikėtai susidūrė su sveikatos problemomis – dėl stiprių skausmų jam prireikė skubios medikų pagalbos ir operacijos. Nors dabar vyras jau grįžęs namo, iki visiško pasveikimo dar teks palaukti.

REKLAMA
1

Naujienų portalui tv3.lt Tomas Bagdonavičius papasakojo, kaip jaučiasi po operacijos ir prisiminė vakarą, kai jį į ligoninę išvežė greitoji pagalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tomas Bagdonavičius

Atsidūrė ant operacinio stalo

Spalio mėnesį atlikėją ir verslininką Tomą Bagdonavičių užklupo netikėti sveikatos sutrikimai – dėl apendicito jam prireikė skubios operacijos. Vyras pasakojo, kad viskas įvyko netikėtai, o prieš operaciją labiausiai norėjo, kad skausmai kuo greičiau baigtųsi.

REKLAMA
REKLAMA

„Prieš operaciją nebuvo blogų minčių, tik norėjau, kad kuo greičiau viskas pasibaigtų, nes buvo arti trūkimo, todėl skaudėjo. Nesu labai didelis bailys, tad priėmiau situaciją tokią, kokia ji yra. Turi būti taip, kaip turi, ir nieko čia nepakeisi“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

Šiuo metu Tomas jau sveiksta namuose, tačiau į įprastą gyvenimo ritmą dar negali grįžti: „Po operacijos dar esu namų režime. Jau paleistas namo, bet dirbti dar negaliu, nes vis tiek operacija, kokia ji bebūtų.

Vis dar jaučiu skausmus, kai truputėlį daugiau pajudu. Bet manau, kad tai normalu – tiesiog reikia truputėlį daugiau laiko atsigauti po visko. Į darbus mėginsiu grįžti dar po savaitės, kai jau jausiu, kad tikrai nebeskauda. Nes dabar, daugiau pajudėjus, atsiranda didelis skausmas.“

REKLAMA
REKLAMA

Prisimindamas tą vakarą, kai jam teko skubiai vykti į ligoninę, Tomas pasakojo, kad iš pradžių jautėsi gerai, tačiau netikėtai prasidėję stiprūs skausmai privertė kreiptis pagalbos.

„Grįžęs namo po darbų jaučiausi gerai, bet staiga, kaip iš giedro dangaus, suėmė skausmai. Audronė sakė, kad reikia kviesti greitąją pagalbą. Mėginau prieštarauti, bet supratau, kad kitaip jau nebus. Žmona, kai pasakiau, kad truputėlį skauda, sunerimo ir išsigando. Pagalvojo, kad gal trūko skrandis“, – prisiminimais dalijosi jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dabar Tomui svarbiausia visiškai pasveikti ir neskubėti grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo: „Po operacijos mėnesį negalima nieko sunkaus kilnoti ar vartoti kokių nors vaistų, kurie galėtų pakenkti, kad netektų grįžti atgal ant operacinės stalo.“

Tiesa, dar prieš susiduriant su sveikatos problemomis, Tomui teko spręsti ir nemalonią situaciją, susijusią su vienu renginių vedėju.

„Prieš operaciją atsirado problemų su vienu renginių vedėju, kuris pradėjo naktimis rašinėti mano žmonai, paskui dar ir skambinėti. Na, čia jau atskira problema, kurią išspręsiu, kaip ir visas kitas“, – sakė pašnekovas.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų