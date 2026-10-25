Žinomas Lietuvos atlikėjas po operacijos atskleidė, kas nutiko lemtingą vakarą: „Grįžęs namo...“

Naujienų portalui tv3.lt Tomas Bagdonavičius papasakojo, kaip jaučiasi po operacijos ir prisiminė vakarą, kai jį į ligoninę išvežė greitoji pagalba.
Atsidūrė ant operacinio stalo
Spalio mėnesį atlikėją ir verslininką Tomą Bagdonavičių užklupo netikėti sveikatos sutrikimai – dėl apendicito jam prireikė skubios operacijos. Vyras pasakojo, kad viskas įvyko netikėtai, o prieš operaciją labiausiai norėjo, kad skausmai kuo greičiau baigtųsi.
„Prieš operaciją nebuvo blogų minčių, tik norėjau, kad kuo greičiau viskas pasibaigtų, nes buvo arti trūkimo, todėl skaudėjo. Nesu labai didelis bailys, tad priėmiau situaciją tokią, kokia ji yra. Turi būti taip, kaip turi, ir nieko čia nepakeisi“, – kalbėjo jis.
Šiuo metu Tomas jau sveiksta namuose, tačiau į įprastą gyvenimo ritmą dar negali grįžti: „Po operacijos dar esu namų režime. Jau paleistas namo, bet dirbti dar negaliu, nes vis tiek operacija, kokia ji bebūtų.
Vis dar jaučiu skausmus, kai truputėlį daugiau pajudu. Bet manau, kad tai normalu – tiesiog reikia truputėlį daugiau laiko atsigauti po visko. Į darbus mėginsiu grįžti dar po savaitės, kai jau jausiu, kad tikrai nebeskauda. Nes dabar, daugiau pajudėjus, atsiranda didelis skausmas.“
Prisimindamas tą vakarą, kai jam teko skubiai vykti į ligoninę, Tomas pasakojo, kad iš pradžių jautėsi gerai, tačiau netikėtai prasidėję stiprūs skausmai privertė kreiptis pagalbos.
„Grįžęs namo po darbų jaučiausi gerai, bet staiga, kaip iš giedro dangaus, suėmė skausmai. Audronė sakė, kad reikia kviesti greitąją pagalbą. Mėginau prieštarauti, bet supratau, kad kitaip jau nebus. Žmona, kai pasakiau, kad truputėlį skauda, sunerimo ir išsigando. Pagalvojo, kad gal trūko skrandis“, – prisiminimais dalijosi jis.
Dabar Tomui svarbiausia visiškai pasveikti ir neskubėti grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo: „Po operacijos mėnesį negalima nieko sunkaus kilnoti ar vartoti kokių nors vaistų, kurie galėtų pakenkti, kad netektų grįžti atgal ant operacinės stalo.“
Tiesa, dar prieš susiduriant su sveikatos problemomis, Tomui teko spręsti ir nemalonią situaciją, susijusią su vienu renginių vedėju.
„Prieš operaciją atsirado problemų su vienu renginių vedėju, kuris pradėjo naktimis rašinėti mano žmonai, paskui dar ir skambinėti. Na, čia jau atskira problema, kurią išspręsiu, kaip ir visas kitas“, – sakė pašnekovas.