Su žmona besiskiriantis Mindaugas Lipnius prabilo apie statomo 360 kv. m namo likimą: „Kol kas...“

Į šį klausimą M. Lipnius atsakė klausimų-atsakymų serijoje savo Instagram paskyroje.
Prabilo apie nebaigtus statyti namus
Jis atskleidė, kad šiuo metu namo statyba yra sustabdyta. M. Lipnius pabrėžė, kad apie namo ateitį spręs tik tada, kai įvykdys tam tikrus su skyrybomis susijusius įsipareigojimus.
Instagram istorijoje jis sakė:
„Kol kas visas statybas esu sustabdęs, nes turiu atsiskaityti ir su buvusia sutuoktine, turiu vykdyti įsipareigojimus. Ir kai jau viską būsiu padaręs, įvykdęs, tada spręsiu, ką daryti toliau – ar tęsti, ar pardavinėti“.
Primename, kad šių metų kovo mėnesį TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Pasidaryk pats“ vedėjas Audrius Bružas lankėsi dar nebaigtuose statyti verslininkų namuose.
Tada paaiškėjo, kad namas išties didžiulis – 360 kvadratinių metrų.
„Kaimynystėje bus 16 identiškų namų. Na, gal ne visai identiškų, mes, pavyzdžiui, pasidarėme didžiausią, 11 metrų baseiną, ko niekas daugiau nedarė. Jame bus galima maudytis ištisus metus“, – tąkart pasidžiaugė verslininkė.
„Mano vyras šiame procese yra pilnumoje, dalyvauja visuose sprendimuose nuo A iki Z. Jis net metalinį septynių tonų stogą kėlė pats su keliais darbininkais“, – pasakojo ji.
Taip pat Mindaugas atvirai papasakojo apie vieną jautriausių statybų aspektų – biudžetą. Visiems, planuojantiems statytis namus, jis turi vertingą patarimą.
„Realiai viskas labai paprasta – biudžetą reikia padauginti iš dviejų. Ir tada jau gaunasi kažkokie realūs skaičiai. Eigoje atsiranda daug nenumatytų darbų, kurie visą tą sąmatą išpučia“, – atviravo jis.
Laidą „Pasidaryk pats“ žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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