Garsi nuomonės formuotoja išgabenta į ligoninę: „Negaliu, man norisi verkti“

K. Kardashian buvo paguldyta į ligoninę – tai atskleidžiama naujojo, aštuntojo, realybės šou „The Kardashians“ sezono anonse. 45-erių žvaigždei diagnozuotas ezofagitas – stemplės gleivinės uždegimas arba sudirginimas, skelbia „The Sun“.
Išvežta į ligoninę
Anonse Kim savo makiažo komandai sako: „Man diagnozavo ezofagitą.“ Netrukus ji matoma ligoninės lovoje, kur ją prižiūri medikai. Už kadro pasigirsta klausimas: „Argi ne nuo to mirė tavo tėvas?“ Šie žodžiai sujaudina Kim mamą Kris Jenner.
Kim tėvas Robertas, išgarsėjęs kaip O. J. Simpsono advokatas rezonansinėje žmogžudystės byloje, 2003 metais mirė nuo stemplės vėžio. Vis dėlto ezofagitas ir stemplės vėžys nėra ta pati liga.
Atskirame interviu Kris, regis, sunkiai tramdo emocijas. „Negaliu, man norisi verkti“, – sako ji. Vėliau anonse Kim šluostosi ašaras ir prisipažįsta: „Šie metai buvo beprotiški. Aš tiesiog nebegaliu savęs kontroliuoti.“
„SKIMS“ įkūrėja taip pat atskleidė, kad jos smegenyse buvo aptikta nedidelė aneurizma. Kim mano, kad ją galėjo sukelti stresas. Vėliau medikai jai leido tęsti įprastą veiklą.
Kris ir Robertas buvo susituokę 13 metų, o 1991-aisiais išsiskyrė. Jiedu susilaukė keturių vaikų – Kim, Kourtney, Khloé ir Roberto jaunesniojo.
Kim kartu su šeima Los Andžele įkūrė UCLA Roberto G. Kardashiano stemplės sveikatos centrą. Anksčiau vienoje „The Kardashians“ serijų ji sakė mananti, kad tėvas didžiuotųsi šiuo centru, padedančiu gelbėti žmonių gyvybes.
„Yra keli dalykai gyvenime, kuriais tėtis tikrai didžiuotųsi, ir šis centras neabejotinai yra vienas iš jų. Naujosios technologijos ir galimybė kreiptis į šiuos gydytojus negalėjo išgelbėti jo gyvybės, tačiau dabar galime padėti išgelbėti kitus“, – sakė Kim.
Aštuntasis „The Kardashians“ sezonas „Hulu“ platformoje startuos spalio 8 dieną.
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