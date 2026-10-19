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TV3 naujienos > Žmonės

Alonas Ribas slapta išsiskyrė su žmona Kristina

2026-10-19 19:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 19:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sostinės viešbutyje „Stikliai Hotel – Relais & Châteaux“ įvyko išskirtinis renginys, sutraukęs būrį garsių šou pasaulio, kultūros, verslo bei žiniasklaidos veidų.

Alonas Ribas
GALERIJA (123)

Sostinės viešbutyje „Stikliai Hotel – Relais & Châteaux“ įvyko išskirtinis renginys, sutraukęs būrį garsių šou pasaulio, kultūros, verslo bei žiniasklaidos veidų.

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Istorinėje vietoje, apgaubtoje baroko bei gotikos architektūros, visuomenei oficialiai pristatytas antrasis „ELLE Wedding Lithuania“ žurnalo leidimas. Šio projekto vyriausioji redaktorė – gerai žinoma vestuvių organizatorė Laura Vagonė.

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(123 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „ELLE Wedding Lihuania“ numerio pristatymo akimirkos

Šventės nuotaiką nuo pat pirmųjų akimirkų kūrė pianisto Jorio Sodeikos skambinama gyva muzika. Muzikinį pasirodymą pratęsė primabalerinos Olesios Šaitanovos bei šokėjo Kosto Grudzinsko duetas. Elegantiško šokio metu dėmesį patraukė ir deimantiniai „Mary Me by Ribas“ papuošalai – neatsiejamas bet kurių vestuvių akcentas.

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Slaptos skyrybos?

Tarp svečių buvo galima išvysti ir patį „Marry Me by Ribas“ prekių ženklo įkūrėją Aloną Edgarą Ribą. Visgi renginyje jį lydėjo ne sutuoktinė Kristina, o šviesiaplaukė manekenė bei menininkė Aurelija Bulaukaitė. Ši pora viešumoje kartu pastebima jau ne pirmą kartą.

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Remiantis naujienų portalo Lrytas šaltinių žiniomis, Alonas pasuko skirtingais keliais su žmona, „Goldman Sachs“ investicinės bankininkystės vykdomąja direktore Londone Kristina Ribas. Jiedu susituokė 2021-ųjų metų išvakarėse susituokė Vilniaus santuokų rūmuose, o liepos 29-ąją amžiną meilę prisiekė prieš Dievą Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

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