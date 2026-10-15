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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: dėl išaugusių žaliavų kainų „Lifosa“ rugpjūtį stabdė gamybą

2026-10-15 07:38 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 07:38
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Kėdainių fosforo trąšų gamykla „Lifosa“ dėl itin išaugusių žaliavų kainų šiemet rugpjūtį buvo sustabdžiusi visų produktų gamybą. Šiuo metu įmonė dirba, skelbia portalas „Verslo žinios“.

„Lifosa“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Kėdainių fosforo trąšų gamykla „Lifosa“ dėl itin išaugusių žaliavų kainų šiemet rugpjūtį buvo sustabdžiusi visų produktų gamybą. Šiuo metu įmonė dirba, skelbia portalas „Verslo žinios“.

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Kiek laiko ir dėl kokių priežasčių gamykla nedirbo – nepranešė nei pati įmonė, nei jos akcininkė Rusijos „EuroChem“. Laikinai „Lifosą“ administruojančios bendrovės „Valnetas“ direktorius Gintaras Adomonis „Verslo žinioms“ sakė, kad buvo gavęs pranešimą, jog dėl sieros trūkumo gamyba stabdoma, tačiau nežino, kada ji atnaujinta.

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„Šiuo metu „Lifosa“ tikrai dirba, nes matau, kad perka žaliavas. Manau, kad stabdymo laikas buvo išnaudotas darbuotojų atostogoms ir remontams. Tai truko gal porą savaičių. Tačiau tiksliai nieko negaliu pasakyti, tai ne mano sfera“, – teigė G. Adomonis.

Pati įmonė kol kas komentaro apie situaciją nepateikė.

Kaip rašė BNS, praėjusių metų ataskaitoje „Lifosa“ teigė, kad jos pagrindinio produkto – granuliuotų azoto-fosforo trąšų gamybą šiais metais tikisi padidinti 3,8 proc. iki 785 tūkst. tonų (pernai – 756 tūkst. tonų), tačiau planuoja gauti 3 proc. mažiau pajamų – 587 mln. eurų.

2022 metų kovo 9-ąją ES paskelbus sankcijas Rusijos oligarchui Andrejui Melničenkai buvo įšaldytos „Lifosos“ sąskaitos. Dėl to įmonė keletą kartų buvo sustabdžiusi gamybą, o paskutinį kartą neveikė nuo 2023 metų gegužės iki 2024 metų birželio.

indeliai.lt

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