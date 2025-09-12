Vilnius ir „Zaha Hadid“ pasirašė 4 mln. eurų vertės stoties rajono konversijos projektavimo sutartį

Planuojama, kad nauja erdve vilniečiai ir miesto svečiai galės naudotis 2029 metų antroje pusėje, penktadienį pranešė savivaldybė.
Sostinės savivaldybė dar 2022 metais konkurso laimėtoja paskelbė „Zaha Hadid Architects“ projektą „Green connect“.
Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad neradus bendro sutarimo su „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupe, kada galėtų būti pradėtas „Vilnius Connect“ projektavimas, nuspręsta projektą skaidyti į dvi dalis.
Anot jo, pirmuoju etapu bus sutvarkyta autobusų stotis bei prieigos, o antruoju – modernizuota geležinkelio stotis.
„Mes iš tikrųjų ilgai laukėm geležinkelių sprendimo, kad kartu pasirašom projektavimo sutartį, bet galiausiai nusprendėm, kad negavę to galutinio atsakymo, kad sutinkam ir einam į projektavimą, šiai dienai mes nutarėm projektą skaidyti į du etapus“, – penktadienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
„Miestas rašosi projektavimo sutartį su architektais ir pradeda rengti techninį projektą autobusų stoties ir prieigų projektavimui, o antras etapas, tai yra geležinkelio stoties modernizacija, už kurią yra atsakingi ir sprendimą turi priimti „Lietuvos geležinkeliai“, bus įgyvendintas kažkada vėliau“, – pridūrė meras.
Pasak Vilniaus vyriausiosios architektės Lauros Kairienės, sostinės stotis jau daugelį metų yra viena labiausiai kritikuojamų miesto erdvių – čia susiduria intensyvus transporto srautas, nepatogus keleivių judėjimas, chaotiška infrastruktūra ir socialinės problemos bei iš to kylantis nesaugumo jausmas.
„Dabartinė aikštė dažniau yra kliūtis nei patogi įvairių transporto rūšių jungtis į miestą atvykstantiems svečiams ar vilniečiams. Šiuo projektu bus sukurtas naujas viešojo transporto terminalas, kuriame po vienu stogu bus patogiai aptarnaujami keliaujantieji miesto, tarpmiestiniais ir tarptautiniais maršrutais. Viešoji erdvė prie pagrindinės stoties taip pat taps svarbiu vietos elementu“, – pranešime sakė L. Kairienė.
Pagal sutartį projektuotojai i per 18 mėnesių turės parengti geležinkelio stoties aikštės, jos aplinkos ir viešojo transporto terminalo projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, statinio informacinį modelį, gauti statybos leidimą, parengti projektą arba jo dalis bei prižiūrėti projektą viso statybų proceso metu.
Projektavimo pradžioje bus atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, geologiniai, topografiniai, arboristiniai, paveldosauginiai ir archeologiniai tyrimai.
Vėliau bus skelbiamas rangovo konkursas, o statybų pabaiga numatyta 2029 metų leipos-rugsėjo mėnesiais.
