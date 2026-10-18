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TV3 naujienos > Verslas

Vilniaus savivaldybė didina finansavimą sporto projektams

2026-10-18 18:01 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 18:01
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Vilniaus miesto savivaldybė didina finansavimą sporto projektams ir kitąmet jiems numato skirti 1,5 mln. eurų, kai šiemet ši suma siekė 1,35 mln. eurų.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Vilniaus miesto savivaldybė didina finansavimą sporto projektams ir kitąmet jiems numato skirti 1,5 mln. eurų, kai šiemet ši suma siekė 1,35 mln. eurų.

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Kaip praneša savivaldybė, taip pat bus atnaujinamas sporto projektų finansavimo modelis. Šiais metais finansavimas buvo skirstomas į dvi veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklas ir sporto renginius, o nuo 2027 metų numatomos trys finansavimo kryptys.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Didžiausia finansavimo dalis – nemokamoms fizinio aktyvumo veikloms

Didžiausia finansavimo dalis – 1 mln. eurų – bus skirta atviroms nemokamoms fizinio aktyvumo veikloms, tokioms kaip reguliarios mankštos, įvairių sporto šakų treniruotės, pasiruošimas rungtynėms ir kitos veiklos.

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Dar 350 tūkst. eurų numatoma skirti atviriems masinio dalyvavimo renginiams, sporto klubų turnyrams ir mėgėjų sporto renginiams. 

Taip pat 150 tūkst. eurų bus skirti profesionalų ir aukšto sportinio meistriškumo renginiams, federacijų organizuojamiems renginiams, pramoginio tipo sporto renginiams, mugėms bei edukacinėms veikloms.

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„Vieniems svarbiausia – galimybė reguliariai sportuoti, kitiems – sudalyvauti miesto bėgime ar vaikų turnyre, dar kitiems – aukšto lygio varžybose. Todėl keičiame ne tik finansavimo dydį, bet ir patį požiūrį į sporto projektus – didžiausią finansavimo dalį skiriame nemokamoms fizinio aktyvumo veikloms“, – pranešime teigia Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.

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Skelbiama, kad paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra registruoti ne trumpiau kaip vienus kalendorinius metus ir vykdo veiklą sporto srityje.

Vienas pareiškėjas gali pateikti po vieną paraišką kiekvienai finansuojamai veiklos sričiai. Visi finansuojami projektai turės būti įgyvendinti 2027 metais.

Paraiškas savivaldybei galima teikti iki spalio 27 d. imtinai.

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