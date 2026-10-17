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Vilniaus rajono gyventojams sieks sumažinti šildymo išlaidas: štai kam bus skirta subsidija

2026-10-17 17:18 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 17:18
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Vilniaus rajono savivaldybė 2026–2027 metų šildymo sezonu nutarė skirti apie 1,5 mln. eurų gyventojų būstams šildyti naudojamos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos daliai subsidijuoti.

Įspėja lietuvius ruoštis: štai kiek brangs šildymas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (8)

Vilniaus rajono savivaldybė 2026–2027 metų šildymo sezonu nutarė skirti apie 1,5 mln. eurų gyventojų būstams šildyti naudojamos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos daliai subsidijuoti.

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Už sprendimą šios savaitės posėdyje pasisakė 24 tarybos nariai, nė vienas nebalsavo prieš, 3 susilaikė.

Pagal siūlomą tvarką, savivaldybė šilumos tiekėjams kompensuos skirtumą tarp jiems nustatytos šilumos kainos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) kiekvieną mėnesį skelbiamos vidutinės šilumos kainos Lietuvoje.

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Subsidija bus mokama už gyventojams faktiškai patiektą šilumos energiją, o jos dydis priklausys nuo konkretaus mėnesio kainų skirtumo. Šilumos tiekėjai savivaldybės administracijai turės pateikti praėjusio mėnesio ataskaitas ir skaičiavimus iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

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Savivaldybės teigimu, šia priemone bus siekiama sumažinti dėl išaugusių energetinių išteklių kainų didėjančią gyventojų finansinę naštą.

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Sprendimo projektas priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų bei Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komitetuose.

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