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TV3 naujienos > Verslas

Už 192 tūkst. eurų atnaujintame pastate Druskininkuose įsikūrė dar trys valstybės įstaigos

2026-10-18 17:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 17:08
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Druskininkuose, Vilniaus alėjoje, užbaigus Turto banko administracinio pastato remontą, į jį persikėlė dar trys valstybės įstaigos. Iš viso pastate dabar veikia septynios institucijos, pranešė Turto bankas.

Druskininkai (nuotr. Shutterstock.com)

Druskininkuose, Vilniaus alėjoje, užbaigus Turto banko administracinio pastato remontą, į jį persikėlė dar trys valstybės įstaigos. Iš viso pastate dabar veikia septynios institucijos, pranešė Turto bankas.

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Skelbiama, kad į Vilniaus alėjoje esantį pastatą iš V. Krėvės gatvės persikėlė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

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Į projektą investuota 192 tūkst. eurų

Pastate taip pat toliau veikia Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Vykdyto remonto metu atnaujinta 296 kv. metrų ploto pastato dalis. Čia pakeisti langai ir durys, atnaujintos vidaus patalpos, įrengtos naujos priešgaisrinės bei apsauginės signalizacijos sistemos. Patalpos taip pat pritaikytos žmonėms su negalia.

Nurodoma, kad į projektą investuota 192 tūkst. eurų (su PVM), rangos darbus atliko bendrovė „SVK grupė“.

Pasak Turto banko, sutelkus septynių valstybės įstaigų veiklą viename pastate, atlaisvintas 846 kv. metrų ploto administracinis pastatas V. Krėvės g. 8. Jį ateityje planuojama pasiūlyti rinkai.

indeliai.lt

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