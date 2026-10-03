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Už 1,1 mln. eurų bus atnaujinama Birštono „Tulpės“ sanatorijos vandens gydykla

2026-10-03 21:27 / šaltinis: BNS
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2026-10-03 21:27
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2027 metais ketinama modernizuoti Birštono savivaldybės valdomos „Tulpės“ sanatorijos vandens gydyklą. Investicijos sieks 1,1 mln. eurų.  

Birštonas (nuotr. stop kadras)

2027 metais ketinama modernizuoti Birštono savivaldybės valdomos „Tulpės“ sanatorijos vandens gydyklą. Investicijos sieks 1,1 mln. eurų.  

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Kaip BNS sakė sanatorijos direktoriaus pavaduotoja Lilita Šližienė, dalis sanatorijos infrastruktūros yra nusidėvėjusi, pasenusi, būtina ją atnaujinti.

„Planuojami pokyčiai padėtų pritraukti daugiau komercinių klientų į „Tulpę“ ir padėtų mums išsilaikyti konkurencinėje kovoje, kuri vyksta šiuo metu Birštono mieste. Turime neatsilikti nuo rinkos tendencijų“, – teigė L. Šližienė.

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„Smulkius atnaujinimus nuolat darome, bet šiuo metu jau yra pribrendęs poreikis tiesiog iš esmės remontuoti vandens gydyklas“, – pridūrė „Tulpės“ atstovė.

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Žadama atnaujinti baseino ir pirčių zoną, įrengti druskų kambarį, sauną su garų, druskų ir specialia žolelių (vaistažolių) siena bei infraraudonųjų spindulių sauną. Ant jungties tarp vonių ir baseino stogo bus įrengtas Kneipo sodas-oranžerija, be to, bus pastatytas įstiklintas priestatas prie kavinės.

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Projektui sanatorija skolinsis įkeisdama savo „Baltąją vilą“ – 2018 metais moderniai atnaujintą istorinį korpusą, kuriame tarpukariu lankėsi Lietuvos elitas.

Kol vyks remontas, vandens procedūros laikinai bus keičiamos kitomis procedūromis.

„Tulpės“ vandens gydykla pastatyta 1930 metais, o atnaujinta 2007-aisiais. 

Planuojama, kad šiemet sanatorijos pajamos sieks apie 5,4 mln. eurų ir bus apie 8 proc. didesnės negu pernai. Savivaldybė sanatorijos nefinansuoja.

„Tulpės“ pastatas yra valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Birštono miesto istorinė dalis.  

indeliai.lt

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