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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Stumbro“ gamyklos 120 metų jubiliejų Kaune pažymėjo tarptautinis barmenų čempionato finalas

REKLAMA / 2026-10-02 08:00 / šaltinis: tv3.lt
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Kaune įvykęs jau trečiojo tarptautinio „STUMBRAS Vodka Bartender Competition“ barmenų čempionato finalas šiemet sutapo su  išskirtine „Stumbro“ gamyklos 120-ojo jubiliejaus švente. Barmenų bendruomenę, bendrovės „MV GROUP Production“ partnerius ir bičiulius subūręs renginys priminė ilgą vienos seniausių  gamyklų istoriją – nuo Kauno degtinės sandėlio iki visame pasaulyje atpažįstamų produktų. 

Koncertas

Kaune įvykęs jau trečiojo tarptautinio „STUMBRAS Vodka Bartender Competition“ barmenų čempionato finalas šiemet sutapo su  išskirtine „Stumbro“ gamyklos 120-ojo jubiliejaus švente. Barmenų bendruomenę, bendrovės „MV GROUP Production“ partnerius ir bičiulius subūręs renginys priminė ilgą vienos seniausių  gamyklų istoriją – nuo Kauno degtinės sandėlio iki visame pasaulyje atpažįstamų produktų. 

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Šių metų „STUMBRAS Vodka Bartender Competition“ finalo tema – „Tostas „Stumbro“ gamyklos 120-mečio proga“. Dieninėje renginio dalyje savo autorinius gėrimus ruošė ir pristatė 12 finalistų: penki barmenai iš Lietuvos ir septyni – iš Lenkijos. Jų pasirodymuose susijungė techninis meistriškumas, kūrybiškumas ir individualūs pasakojimai, įkvėpti gamyklos istorijos.

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„Šiemet barmenų čempionato finalą norėjome pakylėti į platesnį formatą – ne tik išrinkti stipriausius kūrėjus, bet ir kartu su mūsų partneriais bei svečiais prasmingai pažymėti 120 metų trunkančią „Stumbro“ gamyklos istoriją. Šis jubiliejus mums yra proga prisiminti sukauptą patirtį, padėkoti žmonėms, kurie yra šios istorijos dalis, parodyti, kokia  „Stumbro“ gamykla yra šiandien ir su dar didesniu įkvėpimu žvelgti į ateitį“, – sako Laura Grumčiuvienė, „Stumbro“ gamyklą valdančios bendrovės „MV GROUP Production“ Prekių ženklų valdymo skyriaus vadovė.

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Komisijai įvertinus konkurso dalyvių kūrinius, paskelbti šių metų nugalėtojai:

I vieta – Jonas Jasinevičius, Lietuva, „Compliments“

II vieta – Dawid Stoch, Lenkija, „Art“ 

III vieta – Tomasz Szmaglinski, Lenkija, „Pener‘s“.

„Labai smagu, kad pagaliau pavyko tapti pirmuoju lietuviu, laimėjusiu „Stumbro“ čempionatą. Dar smagiau, kad tai pavyko padaryti jubiliejiniais metais. Savo sukurtu gėrimu norėjau nukelti teisėjus į tikrą gimtadienio šventę.  Kokteilyje susijungė laukinės geltonosios slyvos, kiaulpienių šaknys ir beržų sula. Kaip ir tikroje gimtadienio šventėje, teisėjams teko užpūsti gimtadienio žvakutę ir sugalvoti norą. Puikus čempionatas, puikus organizavimas – nieko netrūko. Dalyvaučiau dar ir dar“, – teigia pirmosios vietos laimėtojas Jonas Jasinevičius.

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Vakarinėje renginio dalyje čempionato apdovanojimai susiliejo su jubiliejine „Stumbro“ gamyklos švente. Svečiai buvo pakviesti iškilmingai pasveikinti nugalėtojus, pasimėgauti barmenų pasirodymu, paragauti jubiliejui skirto torto, o šventinę nuotaiką tęsė grupės „Golden Parazyth“ koncertas ir vakaro programa su DJ Rambynu.

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„Barmenai yra svarbi mūsų bendruomenės dalis. Jų kūryba leidžia naujai atrasti produktus, o toks čempionatas tampa erdve dalytis profesine patirtimi, megzti ryšius ir kartu auginti kokteilių kultūrą. Džiaugiamės, kad jubiliejiniais metais ši iniciatyva subūrė tiek Lietuvos, tiek Lenkijos profesionalus, o atrankoje į čempionatą turime vis daugiau dalyvių“, – sako L. Grumčiuvienė.

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„STUMBRAS Vodka Bartender Competition“ čempionatas jau trečius metus kuria erdvę Lietuvos ir užsienio barmenams atskleisti savo profesionalumą, išbandyti naujas idėjas ir stiprinti tarptautinės bendruomenės ryšius. Kiekvienais metais dalyviai kviečiami ne tik pademonstruoti techninius įgūdžius, bet ir savitai interpretuoti gėrimus. Šiemet jubiliejinė tema konkursui suteikė dar daugiau simbolinės prasmės – kiekvienas sukurtas gėrimas tapo savitu tostu ilgametei gamyklos istorijai.

120 metų skaičiuojanti „Stumbro“ gamykla  šiandien jungia Kaune užgimusias gamybos tradicijas ir šiuolaikišką požiūrį į kokybę bei inovacijas.

Straipsnį parengė: „MV GROUP“.

Gairės:
barmenų čempionatas

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Gairės:
barmenų čempionatas
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