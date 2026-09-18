„Ryanair“ paskelbė planus Lietuvai: žada didžiulę plėtrą

„Ryanair“ teigia siekianti iki 2031 metų Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje per metus pasiūlyti 11 mln. vietų savo lėktuvuose ir regione dislokuoti 16 orlaivių, palyginti su dabartiniais septyniais, skelbia „Reuters“.
„Šis pasiūlymas tampa dar svarbesnis po „airBaltic“ pranešimo, kad ji sumažins savo orlaivių parką trečdaliu“, – teigė „Ryanair“ komercijos direktorius Jasonas McGuinnessas.
„AirBaltic“ rugpjūtį pranešė, kad iki šių metų pabaigos planuoja sumažinti savo orlaivių parką nuo 54 iki 36 orlaivių, o iki 2031 metų siekia turėti apie 40 orlaivių. Anksčiau Latvijos bendrovės planavo turėti 100 orlaivių.
„Konkurencija yra naudinga aviakompanijoms ir galiausiai naudinga keleiviams. Tačiau bendrovėje „airBaltic“ manome, kad susisiekimas vertinamas pagal tai, ką pateikiate, o ne pagal tai, ką žadate“, – ketvirtadienį savo pareiškime naujienų agentūrai „Reuters“ teigė Latvijos bendrovė.
„Ryanair“ planuojama plėtra yra dalis platesnės strategijos, kuria siekiama iki 2034 metų padidinti metinį keleivių srautą nuo 208 mln. kovo pabaigoje pasibaigusiais finansiniais metais iki 300 mln.
Tačiau padidėjus oro uostų mokesčiams Lietuvoje ir Estijoje, bendrovė 25 proc. sumažins žiemos skrydžių skaičių šiose šalyse ir perkels juos į „konkurencingesnes šalis“, kaip Slovakija, Lenkija, Italija ir Švedija.