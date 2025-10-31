Prieš Vėlines – žinia 1 miesto gyventojams: šia paslauga galėsite naudotis nemokamai

Pasak jos, nemokamos kelionės viešuoju transportu organizuojamos, siekiant mažinti automobilių srautus ir palengvinti susisiekimą su Šilaičių kapinėmis.
„Viešasis transportas padės išvengti automobilių spūsčių ir stovėjimo vietų trūkumo prie kapinių, o kartu prisidės prie ramesnės ir darnesnės šventinės aplinkos“, – pranešime nurodo savivaldybė.
Nemokami specialieji maršrutai į Panevėžio miesto Šilaičių kapines vyks iš Dariaus ir Girėno bei Aguonų gatvių. Atgalinis kelionės bilietas miestiečiams taip pat nekainuos.