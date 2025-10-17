Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„LTG Infra“ už daugiau nei 5,6 mln. eurų modernizuos 14 geležinkelio pervažų

2025-10-17 09:18 / šaltinis: BNS
2025-10-17 09:18

Siekiant didinti šalyje pervažų saugumą bei užtikrinti patogesnį susisiekimą per jas, LTG grupės geležinkelių infrastruktūros tinklą valdanti įmonė „LTG Infra“ per metus už daugiau nei 5,6 mln. eurų ketina modernizuoti keturiolika pervažų.

„LTG Infra“ krovos aikštelę Palemone pritaikys kariniams kroviniams

Siekiant didinti šalyje pervažų saugumą bei užtikrinti patogesnį susisiekimą per jas, LTG grupės geležinkelių infrastruktūros tinklą valdanti įmonė „LTG Infra“ per metus už daugiau nei 5,6 mln. eurų ketina modernizuoti keturiolika pervažų.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pervažas planuojama modernizuoti stotyse ir tarpstočio ruožuose, kur yra intensyvus traukinių ir automobilių eismas.

REKLAMA

„Eismo dalyvių saugumas – vienas svarbiausių mūsų tikslų. Nuosekliai investuojame į infrastruktūros atnaujinimą ir inovacijas, taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su atsakingomis institucijomis, kad ugdytume vairuotojų ir pėsčiųjų atsakingą elgesį“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot bendrovės, keturiolikoje numatomų modernizuoti pervažų bus atnaujinta pervažų signalizacijos įranga, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Dalyje pervažų įrengtos pėsčiųjų perėjos signalizacijos, kliūties aptikimo ir kelio būklės nustatymo sistemos bei informacinės švieslentės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pervažų atnaujinimo darbus atliks konkursą laimėjusi įmonė „Fima“. Darbus planuojama atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo dienos.

LTG grupė, kurios dalimi yra „LTG Infra“, yra didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė, savo veiklą vystanti trimis pagrindinėmis kryptimis: krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra. 

LTG grupę sudaro pagrindinės dukterinės bendrovės: „LTG Infra“, „LTG Cargo“, „LTG Link“, GTC.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų