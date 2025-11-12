 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„LP Express“ pristatytų siuntų skaičius šiemet išaugo 37 proc.

2025-11-12 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:59

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius Lietuvos pašto „LP Express“ paštomatų ir kurjerių tinklas pristatė 11,7 mln. siuntų – 37 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Iš viso trijose Baltijos šalyse Lietuvos paštas pristatė 14,5 mln. siuntų.

„LP Express“ paštomatas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius Lietuvos pašto „LP Express" paštomatų ir kurjerių tinklas pristatė 11,7 mln. siuntų – 37 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Iš viso trijose Baltijos šalyse Lietuvos paštas pristatė 14,5 mln. siuntų.

0
Bendrovės teigimu, augimą lėmė stiprėjanti elektroninė prekyba, nauji verslo klientai bei nuosekli paštomatų tinklo plėtra.

„Artimiausiu metu ir toliau plėsime paštomatų tinklą visoje šalyje bei ieškosime sprendimų, kurie leistų siųsti ir gauti siuntas dar paprasčiau“, – pranešime cituojamas Lietuvos pašto Verslo ir technologijų plėtros padalinio vadovas Ruslanas Prokofjevas. 

Šiemet „LP Express“ tinklas plėstas ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Baltijos šalyse. Lietuvoje įrengti 54 nauji paštomatai, o Latvijoje ir Estijoje, kur tinklas veikia „Unisend“ vardu“, – dar 174.

Metų pabaigoje Lietuvos pašto tinkle Baltijos šalyse veiks beveik 1,5 tūkst. paštomatų, iš jų daugiau kaip 500 – Lietuvoje.

