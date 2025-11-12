„LP Express“ pristatytų siuntų skaičius šiemet išaugo 37 proc.

Bendrovės teigimu, augimą lėmė stiprėjanti elektroninė prekyba, nauji verslo klientai bei nuosekli paštomatų tinklo plėtra.
„Artimiausiu metu ir toliau plėsime paštomatų tinklą visoje šalyje bei ieškosime sprendimų, kurie leistų siųsti ir gauti siuntas dar paprasčiau“, – pranešime cituojamas Lietuvos pašto Verslo ir technologijų plėtros padalinio vadovas Ruslanas Prokofjevas.
Šiemet „LP Express“ tinklas plėstas ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Baltijos šalyse. Lietuvoje įrengti 54 nauji paštomatai, o Latvijoje ir Estijoje, kur tinklas veikia „Unisend“ vardu“, – dar 174.
Metų pabaigoje Lietuvos pašto tinkle Baltijos šalyse veiks beveik 1,5 tūkst. paštomatų, iš jų daugiau kaip 500 – Lietuvoje.