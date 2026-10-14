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Lietuvos pašto skyriuje – naujovė: įdiegta regos negalią turintiems asmenims eilių valdymo sistema

2026-10-14 11:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 11:29
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Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalią turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą.

Lietuvos paštas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalią turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą.

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Susisiekimo viceministro Luko Paškevičiaus teigimu, naujoji eilių valdymo sistema leis gyventojams savarankiškai išsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį.

„Tokias sistemas planuojame diegti ir kituose Lietuvos miestuose. Mūsų tikslas, kad žmogus su regėjimo negalia į paštą užsuktų taip pat paprastai, kaip suplanuoja kitus savo dienos reikalus, žinodamas, kad čia galės viską atlikti pats. Toks ir turi būti paštas, kuriame laukiamas kiekvienas“, – pranešime cituojamas L. Paškevičius.

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Įdiegta naujovė

Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegta sistema leidžia žmogui su regos negalia savarankiškai pasirinkti norimą paslaugą, pasiimti eilės bilietėlį ir, atėjus eilei, pagal garsinę navigaciją rasti reikiamą aptarnavimo langelį. 

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Pasirinkus specialų prieinamumo režimą, sistema balsu įgarsina ekrane pateikiamą informaciją, o paslaugą galima pasirinkti fiziniais mygtukais, pažymėtais Brailio raštu. Atėjus kliento eilei, garsiai paskelbiamas eilės numeris, o prie konkretaus aptarnavimo langelio įsijungia specialus garsinis signalas, padedantis žmogui suprasti ėjimo kryptį. 

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Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šią eilių valdymo sistemą įvertino kaip vieną prieinamiausių šiuo metu naudojamų mūsų šalyje. 

Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas pažymėjo, kad naujovės išbandomos kartu su  nevyriausybinėmis organizacijomis, atsižvelgiant į paslaugomis besinaudojančių žmonių patirtį ir pastabas.

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Spalio pradžioje prie Kedrų gatvės pašto skyriaus esantis „LP Express“ paštomatas taip pat tapo pirmuoju Lietuvoje, ant kurio informacija pateikiama Brailio raštu. 

Specialūs lipdukai padeda regos negalią turintiems žmonėms lengviau atpažinti skirtingus įrangos elementus.

Lietuvos paštas šiuo metu taip pat plečia paslaugų prieinamumą žmonėms su judėjimo negalia. Šiuo metu jiems pritaikyti 8 iš 10 „LP Express“ paštomatų, o iki metų pabaigos planuojama pritaikyti visus pašto skyrius.

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