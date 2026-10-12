Lietuvos bepiločių orlaivių gamintoja pritraukė 2 mln. eurų investiciją – žiniasklaida

Anot portalo, bendrovė gautas lėšas skirs gamybos pajėgumui didinti, moksliniams tyrimams ir plėtrai užsienyje.
Bepiločių orlaivių yra įsigijusi Lietuvos kariuomenė
Pagrindinis investicijų etapo partneris – nacionalinio plėtros banko ILTE įsteigtas ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondas „Coinvest Capital“.
Prie finansavimo taip pat prisidėjo verslo angelų sindikatas „NGL Ventures“, Lietuvos verslo angelų tinklo „LitBAN“ investuotojai ir Silicio slėnyje įsikūrusi tarptautinė rizikos kapitalo fondų bei inovacijų platforma „Plug & Play Ventures“.
„Monopulse“ gaminamų „Falcon“ bepiločių orlaivių yra įsigijusi ir Lietuvos kariuomenė, bendrovė teigia aktyviai bendradarbiaujanti su jų naudotojais.