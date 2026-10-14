Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ILTE planuoja suteikti 9 mlrd. eurų paskolų, apie pusę – iš nuosavų lėšų

2026-10-14 09:39 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 09:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinis plėtros bankas ILTE per penkerius metus planuoja suteikti 9 mlrd. eurų paskolų konkurencingumui ir inovacijoms, tvariai ekonomikos transformacijai, infrastruktūros ir saugumo projektams, kapitalo rinkos plėtrai.

Nacionalinis plėtros bankas ILTE. ELTA / Josvydas Elinskas
GALERIJA (5)

Nacionalinis plėtros bankas ILTE per penkerius metus planuoja suteikti 9 mlrd. eurų paskolų konkurencingumui ir inovacijoms, tvariai ekonomikos transformacijai, infrastruktūros ir saugumo projektams, kapitalo rinkos plėtrai.

REKLAMA
0

2027–2031 metų ILTE strategija numato 4,5 mlrd. eurų skirti įgyvendinant valstybės biudžeto ar ES fondų lėšomis finansuojamas priemones, o 4,5 mlrd. eurų – skolinant iš ILTE nuosavų ir pritrauktų lėšų, trečiadienį pranešė bankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų tikslas – finansuoti strategiškai svarbias investicijas ten, kur rinkos finansavimo nepakanka, ir investuoti, teikti garantijas, prisidėti prie kapitalo rinkos plėtros bei mobilizuoti daugiau privataus kapitalo“, – pranešime teigė ILTE vadovas Dainius Vilčinskas.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Didžiausia dalis – 5 mlrd. eurų – numatyta konkurencingumui ir inovacijoms. Šioje srityje 60 proc. paskolų būtų iš asignavimų valdytojų lėšų, o 2 mlrd. eurų – iš ILTE nuosavų lėšų.

REKLAMA

Tvariai ekonomikos transformacijai numatoma 2 mlrd. eurų – šios lėšos būtų nukreipiamos į atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo projektus, pastatų modernizavimą, transporto ir pramonės pertvarką, žiedinės ekonomikos sprendimus, tvaresnį verslą ir žemės ūkį. Tam būtų skirta 1 mlrd. eurų ILTE lėšų.

Infrastruktūros, saugumo ir atsparumo projektams planuojama skirti 1,5 mlrd. eurų, beveik visa suma būtų finansuojama iš ILTE nuosavų lėšų. Kapitalo rinkos plėtrai numatoma 0,5 mlrd. eurų – ILTE šias lėšas planuoja investuoti kartu su privačiais investuotojais ir fondų valdytojais.

REKLAMA
REKLAMA

2027–2028 metais planuojamas papildomas 226 mln. eurų ILTE kapitalo didinimas, o 2028 metų pabaigoje įstatinis kapitalas turėtų siekti beveik 800 mln. eurų.

Anot pranešimo, tai suteiks ILTE daugiau galimybių finansuoti didesnės apimties ir ilgesnio laikotarpio investicijas bei užtikrinti rizikos valdymo priemones.

Kartu ILTE sieks daugiau lėšų pritraukti kapitalo rinkose ir iš institucinių finansuotojų. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų