TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Eurostatas: Lietuvos biudžeto deficitas – didesnis nei vidutiniškai ES

2025-10-21 13:19 / šaltinis: BNS
Lietuvos biudžeto deficitas antrąjį šių metų ketvirtį siekė 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir buvo didesnis nei Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkis, skelbia Eurostatas. 

Lietuvos biudžeto deficitas antrąjį šių metų ketvirtį siekė 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir buvo didesnis nei Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkis, skelbia Eurostatas. 

Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2 proc., o Latvijoje – 0,3 proc., paskelbė ES statistikos tarnyba. 

ES šalių deficitas vidutiniškai siekė 2,9 proc. BVP, o tik euro zonos šalių – 2,7 proc. BVP. 

