Aplinkos ministerija ieško agentūros vadovo: atskleidė, kokį atlyginimą siūlo

Kandidatų prašymų laukiama iki spalio 18 dienos.
Ministerija tikisi, kad naujasis SSVA direktorius transformuos agentūrą į modernią IT kompetencijų platformą, teikiančią aukštos pridėtinės vertės sprendimus ir paslaugas, orientuotas į naudotojų lūkesčius ir poreikius, taip pat realizuos geodezijos ir kartografijos srities IT sprendimus.
SSVA vadovas skiriamas 5 metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar 5 metams. Siūlomas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, siekia nuo 3 596 iki 7 156 eurų.
Šiuo metu SSVA laikinai vadovauja Sigita Kuzmickienė.