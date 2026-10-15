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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

6 proc. kaita ir darbuotojai, dirbantys 40 metų: kas iš tiesų kuria lojalumą?

REKLAMA / 2026-10-15 08:46 / šaltinis: tv3.lt
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Praėjusiais metais „Kalnapilio-Tauro grupėje“ savanoriška nuolatinių darbuotojų kaita siekė vos 6 proc., o dalis žmonių įmonėje dirba jau daugiau nei keturis dešimtmečius. Pasak įmonės personalo direktorės, tokie rodikliai neatsiranda vien dėl atlygio ar papildomų naudų – juos lemia pasitikėjimu ir darbuotojų įsitraukimu grįsta organizacijos kultūra.

6 proc. kaita ir darbuotojai, dirbantys 40 metų: kas iš tiesų kuria lojalumą?

Praėjusiais metais „Kalnapilio-Tauro grupėje“ savanoriška nuolatinių darbuotojų kaita siekė vos 6 proc., o dalis žmonių įmonėje dirba jau daugiau nei keturis dešimtmečius. Pasak įmonės personalo direktorės, tokie rodikliai neatsiranda vien dėl atlygio ar papildomų naudų – juos lemia pasitikėjimu ir darbuotojų įsitraukimu grįsta organizacijos kultūra.

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„Tikrasis tvarumas prasideda ten, kur darbuotojas jaučiasi saugus, suprastas ir mato prasmę tame, ką daro. Stengiamės užtikrinti, kad darbuotojai būtų girdimi, vertinami ir turėtų galimybę augti ilgalaikėje perspektyvoje“, – komentuoja personalo direktorė Reda Lagoneckienė.

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Darbuotojų gerovė yra svarbi tema visos „Royal Unibrew“ grupės socialinės atsakomybės strategijoje – siekiama kurti įtraukią, saugią ir į rezultatus orientuotą darbo kultūrą, paremtą tobulėjimu, įgalinimu ir gerove. Kryptingas  ir nuoseklus darbas yra būtinas strategijos įgyvendinimui.

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Darbuotojai jaučiasi organizacijos dalimi

Kasmet visos „Royal Unibrew“ grupės įmonės atlieka anoniminį darbuotojų įsitraukimo tyrimą, kuriame kviečiami dalyvauti visi organizacijos darbuotojai. Tyrimo metu matuojamas įsitraukimas, darbuotojų lūkesčių atliepimas, gerovė, diskriminacijos lygis, vertinami vadovai ir daug kitų, įmonei svarbių rodiklių. Darbuotojų atsakymai taip pat matuoja įmonės tvarumo ir darbuotojų saugos kultūros įgyvendinimo progresą bei norą būti įmonės ambasadoriumi. 2025 m. tyrimo rezultatai parodė, kad absoliuti dauguma darbuotojų didžiuojasi dirbdami mūsų įmonėje, jaučiasi jos dalimi ir tiki bei pasitiki vadovų sprendimais. 

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„Mums labai svarbu ne tik turėti strategijos įgyvendinimo tikslus, tačiau ir turėti konkrečius, įrankius, kurie leidžia juos praktiškai pamatuoti ir įgyvendinti. Didžiuojamės rezultatais, rodančiais didžiulį darbuotojų pasitikėjimą bei norą likti organizacijoje, ir tuo kad darbuotojai jaučiasi saugūs ir girdimi. Taip pat atidžiai vertiname rezultatus klausimų, kuriuose matome tobulėjimo galimybę – kiekvienam iš jų sudarome veiksmų planą.”

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Mūsų įmonės stiprybė – orientacija į rezultatą. Ją puoselėjame pasitikėdami savo darbuotojais ir suteikdami laisvę veikti, mokytis (kartais ir iš klaidų) – bet tuo pačiu norime ir skatiname prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus. Labai svarbi dalis ir aiškiai formuluojami įmonės tikslai, kurie pasitelkiant veiklos vertinimo įrankį, išskaidomi į apčiuopiamas ir suprantamas užduotis kiekvienam darbuotojui. 

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„Darbuotojams svarbu ne tik jaustis komandos dalimi. Jiems aktualios augimo ir tobulėjimo galimybės, pripažinimas, grįžtamasis ryšys. Kai žmogus supranta, kaip jo darbas prisideda prie bendrų rezultatų, stiprėja ir motyvacija, ir įsitraukimas.“ – teigia R. Lagoneckienė.

Socialinės iniciatyvos stiprina bendrystę

Organizacijos kultūrą palaiko ir vidinės tradicijos – Aludarių diena, eglutės įžiebimo šventė gamyklos kieme, kalėdinės veiklos, bendruomeniniai projektai.

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„Tradicijos yra kur kas daugiau nei šventės. Tai galimybė trumpam sustoti, atitrūkti nuo kasdienių darbų ir pabendrauti su kolegomis. Kartu praleistas laikas padeda kurti ryšius, kurie vėliau palengvina ir bendrus darbus“, – sako R. Lagoneckienė.

Darbuotojai noriai įsitraukia ir į socialines iniciatyvas. Viena jų – nuo 2007 m. tęsiama parama Maltos ordino pagalbos tarnybai. Kalėdiniu laikotarpiu kolegos kviečiami prisidėti prie Panevėžio regiono senjorams skirtų dovanų, jas papildant ilgo galiojimo produktais. Ne vienus metus darbuotojai kartu su maltiečiais dalyvavo sriubos dalijimo iniciatyvose, o įmonė taip pat tęsia kasmetinę finansinę paramą. 

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„Socialiniai projektai stiprina pasididžiavimo organizacija jausmą. Matydami konkrečius rezultatus, kuriuos pavyko pasiekti bendromis jėgomis, žmonės jaučiasi esantys dalimi kažko didesnio ir prasmingesnio.“, – teigia personalo direktorė.

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Maža kaita – organizacijos stiprybė

Praėjusiais metais savanoriška nuolatinių darbuotojų kaita „Kalnapilio-Tauro grupėje“ siekė vos 6 proc., o per pastaruosius trejus metus aukščiausias savanoriškos kaitos rodiklis neviršijo 10 proc. Vidutinis darbo stažas įmonėje siekia 12 metų: gamybos ir logistikos padaliniuose – apie 11 metų, pardavimų, rinkodaros, finansų ir kituose padaliniuose – kiek daugiau nei 12 metų.

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Įmonėje dirba 6 darbuotojai, kurių darbo stažas viršija 40 metų, dar 23 darbuotojai čia dirba ilgiau nei 30 metų. 

„Pats geriausias stabilios ir patikimos organizacijos įrodymas yra darbuotojų pasirinkimas dirbti įmonėje kelis dešimtmečius. Tokio lojalumo neįmanoma sukurti vien atlygiu ar papildomomis naudomis – jį lemia pagarbus santykis su darbuotojais, pasitikėjimas vadovais, stabilumas ir stipri organizacijos kultūra.“, – pažymi R. Lagoneckienė.  Tai patvirtina ir dešimtmečius įmonėje dirbantys darbuotojai. Jie  teigia, kad pasirinkimą likti įmonėje lemia - saugumas, patikimumas, vadovų palaikymas, žmogiškumas, gera atmosfera kolektyve, įmonės parama nelaimių atvejais, sveikatos draudimas.

Straipsnį parengė: „Kalnapilio-Tauro grupė“.

Gairės:
darbuotojų kaita
kalnapilio tauro grupė

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Gairės:
darbuotojų kaita
kalnapilio tauro grupė
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