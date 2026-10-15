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Turistų pamėgtoje saloje neramu: trūksta degalų, kilo protestai, turistai pasimetę

2026-10-15 17:02 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 17:02
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Turistų pamėgtoje Indonezijos kurortinėje Balio saloje susidurta su degalų trūkumu, jį pareigūnai aiškina tiekimo sutrikimais. Pareigūnai paragino gyventojus išlikti ramius ir pabrėžė, kad degalų pakaks visai salai. Vis dėlto, liudininkų teigimu, eilės prie degalinių kai kur nusidriekė iki kilometro.

Degalai (nuotr. stop kadras)

Turistų pamėgtoje Indonezijos kurortinėje Balio saloje susidurta su degalų trūkumu, jį pareigūnai aiškina tiekimo sutrikimais. Pareigūnai paragino gyventojus išlikti ramius ir pabrėžė, kad degalų pakaks visai salai. Vis dėlto, liudininkų teigimu, eilės prie degalinių kai kur nusidriekė iki kilometro.

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„Įstrigome be benzino. Todėl negalėjome pajudėti. Turėjome atšaukti visus savo planus, – naujienų agentūrai AFP sakė viena turistė. – Turėjau didelių atostogų planų. Norėjau nuvykti į Balio šiaurę, o dabar tikrai nežinau, ką daryti.“

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Balio saloje fiksuojamas degalų trūkumas, kilo protestų

Balio gubernatorius nurodė valstybės tarnautojams nuo ketvirtadienio tris dienas dirbti iš namų, o mokykloms ir universitetams tuo pačiu laikotarpiu pereiti prie nuotolinio mokymosi, sakoma pranešime. Pasak jo, šiomis priemonėmis siekiama palengvinti degalų paskirstymą.

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Degalinės kai kuriose vietovėse veiks visą parą, o degalai iš saugyklų bus vežami taip pat visą parą, kad paspartėtų paskirstymas, nurodė gubernatorius.

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Valstybinės naftos ir dujų bendrovės „Pertamina“ generalinis direktorius Simonas Aloysius Mantiri (Saimonas Alosijus Mantiris) antradienį atsiprašė dėl susidariusios situacijos ir pranešė, kad tiekimas sutriko vėluojant paskirstymui po to, kai tanklaiviui iškilo problemų iškraunant krovinį.

Tanklaivis, gabenantis daugiau nei 22 mln. litrų degalų, į Balį atplaukė antradienį, o šių atsargų kurortinės salos poreikiams turėtų pakakti iki septynių dienų, antradienį sakė salos gubernatorius.

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„Žmonėms nereikia nerimauti, nes degalų yra“, – pridūrė jis ir pažymėjo, kad šią savaitę tikimasi sulaukti dar daugiau degalų.

Visgi ketvirtadienį šimtai žmonių protestavo dėl degalų trūkumo. Provincijos sostinėje Denpasare ketvirtadienį prie kelių degalinių nusidriekė ilgesnės nei kilometro eilės, pranešė AFP žurnalistas, o prie gubernatoriaus būstinės susirinko apie 500 protestuotojų.

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„Tai tokia netvarka, (...) eilėje stovime nuo keturių iki aštuonių valandų. Tik tikiuosi, kad vyriausybės atsakas bus daug geresnis“, – AFP sakė proteste dalyvavęs studentas.

Kitas protestuotojas sakė esąs nusivylęs, kad vyriausybė nesugebėjo išspręsti problemos per dvi dienas, kaip žadėjo.

„Man ši situacija jau įgriso. Tai labai paveikė ir mane, ir mano šeimą. Nori nenori, turime stoti į eilę“, – sakė jis.

Indonezija dėl karo Artimuosiuose Rytuose jau kurį laiką susiduria su degalų stygiumi. Kovo mėnesį Džakarta įvedė degalų pirkimo ribojimus ir nurodė valstybės tarnautojams kiekvieną penktadienį dirbti iš namų. Tai dalis vyriausybės pastangų taupyti energiją.

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