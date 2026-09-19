Skelbiama, kad Jemene per susirėmimus žuvo 48 žmonės

Remiantis vyriausybės kariniais šaltiniais, žuvo 17 karių, o husiai pranešė, kad per pastarąją parą žuvo 31 jų kovotojas.
Jemeno husiai šį mėnesį surengė žaibišką puolimą ir užėmė didžiules teritorijas vienoje skurdžiausių pasaulio šalių, todėl tarptautiniu mastu pripažinta Jemeno vyriausybė, kurią remia Saudo Arabija, karštligiškai bando reaguoti.
Pati Saudo Arabija, viena iš regiono galingųjų valstybių, surengė daugybę oro smūgių husių kontroliuojamose teritorijose, tačiau nesugebėjo sustabdyti jų veržimosi. Rijadas taip pat prašė savo sąjungininko Vašingtono pagalbos, tačiau ji nebuvo suteikta.
Saudo Arabijos pareigūnai sostinėje šeštadienį paskelbė pirmąjį oro pavojaus signalą nuo tada, kai kaimyniniame Jemene atsinaujino kovos.
Rijado gyventojai šeštadienio rytą girdėjo sprogimus, pranešta apie dideles problemas oro uoste.
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