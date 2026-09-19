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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Skelbiama, kad Jemene per susirėmimus žuvo 48 žmonės

2026-09-19 21:56 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 21:56
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Pietų Jemene per Saudo Arabijos remiamų vyriausybės pajėgų ir Irano palaikomų husių kovotojų susirėmimus pastarosiomis valandomis žuvo 48 žmonės, šeštadienį naujienų agentūrai AFP pranešė abiejų pusių kariniai šaltiniai.

Husių smogikai Jemene. EPA-ELTA (EPA-ELTA nuotr.)

Pietų Jemene per Saudo Arabijos remiamų vyriausybės pajėgų ir Irano palaikomų husių kovotojų susirėmimus pastarosiomis valandomis žuvo 48 žmonės, šeštadienį naujienų agentūrai AFP pranešė abiejų pusių kariniai šaltiniai.

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Remiantis vyriausybės kariniais šaltiniais, žuvo 17 karių, o husiai pranešė, kad per pastarąją parą žuvo 31 jų kovotojas.

Jemeno husiai šį mėnesį surengė žaibišką puolimą ir užėmė didžiules teritorijas vienoje skurdžiausių pasaulio šalių, todėl tarptautiniu mastu pripažinta Jemeno vyriausybė, kurią remia Saudo Arabija, karštligiškai bando reaguoti.

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Pati Saudo Arabija, viena iš regiono galingųjų valstybių, surengė daugybę oro smūgių husių kontroliuojamose teritorijose, tačiau nesugebėjo sustabdyti jų veržimosi. Rijadas taip pat prašė savo sąjungininko Vašingtono pagalbos, tačiau ji nebuvo suteikta.

Saudo Arabijos pareigūnai sostinėje šeštadienį paskelbė pirmąjį oro pavojaus signalą nuo tada, kai kaimyniniame Jemene atsinaujino kovos.

Rijado gyventojai šeštadienio rytą girdėjo sprogimus, pranešta apie dideles problemas oro uoste.

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