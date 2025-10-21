Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šiurpi nelaimė: 17-metį nutrenkė žaibas

2025-10-21 11:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 11:36

JAV Luizianos valstijoje įvyko kraupi nelaimė, rašo „Express“. Per galingą audrą į 17-metį trenkė žaibas, jaunuolis mirė.

Žaibas (nuotr. SCANPIX)

JAV Luizianos valstijoje įvyko kraupi nelaimė, rašo „Express". Per galingą audrą į 17-metį trenkė žaibas, jaunuolis mirė.

0

Anot tarnybų, tuo metu paauglys buvo elnių stebėjimo bokštelyje.

Gyvybės išgelbėti nepavyko

Valdžios institucijos šeštadienį gavo pranešimą, kad incidento metu buvo sužeistas žmogus. Tarnybos į vietą atvyko apie 20:30. Pareigūnai vaikiną rado bokštelyje.

Deja, jo atgaivinti nepavyko, vietoje buvo konstatuota jo mirtis.

Pradėtas tyrimas dėl jo mirties.

Vasarą mirė 49-erių Norvegijos slidinėjimo kroso žvaigždė, olimpinės bronzos laimėtojas Audunas Groenvoldas. Jo gyvybė užgeso po tragiškos nelaimės – prie šeimos vasarnamio jį nutrenkė žaibas.

