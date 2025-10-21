Šiurpi nelaimė: 17-metį nutrenkė žaibas

Anot tarnybų, tuo metu paauglys buvo elnių stebėjimo bokštelyje.
Gyvybės išgelbėti nepavyko
Valdžios institucijos šeštadienį gavo pranešimą, kad incidento metu buvo sužeistas žmogus. Tarnybos į vietą atvyko apie 20:30. Pareigūnai vaikiną rado bokštelyje.
Deja, jo atgaivinti nepavyko, vietoje buvo konstatuota jo mirtis.
Pradėtas tyrimas dėl jo mirties.
Vasarą mirė 49-erių Norvegijos slidinėjimo kroso žvaigždė, olimpinės bronzos laimėtojas Audunas Groenvoldas. Jo gyvybė užgeso po tragiškos nelaimės – prie šeimos vasarnamio jį nutrenkė žaibas.
