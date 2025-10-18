Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 150 karių

2025-10-18 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 10:24

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 18 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 129 tūkst. 180 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 150 priešo kareivių.

Asoc. (nuotr. SCANPIX)

4

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 267 (+1) priešo tankus, 23 tūkst. 396 (+2) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 789 (+41) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 522 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 tūkst. 228 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+1) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 71 tūkst. 523 (+498) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 864 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 64 tūkst. 672 (+131) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 980 (+2) specialiosios įrangos vienetų.

