Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 150 karių

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 267 (+1) priešo tankus, 23 tūkst. 396 (+2) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 789 (+41) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 522 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 tūkst. 228 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+1) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 71 tūkst. 523 (+498) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 864 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 64 tūkst. 672 (+131) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 980 (+2) specialiosios įrangos vienetų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!