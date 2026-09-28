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Popiežius Leonas XIV žada neleisti pasikartoti blogiui, kurį patyrė seksualinio išnaudojimo aukos

2026-09-28 06:37 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 06:37
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Popiežius Leonas XIV sekmadienį per vizitą Prancūzijos piligrimų mieste Lurde susitiko su asmenimis, patyrusiais katalikų dvasininkų seksualinę prievartą.

Popiežius Leonas XIV EPA

Popiežius Leonas XIV sekmadienį per vizitą Prancūzijos piligrimų mieste Lurde susitiko su asmenimis, patyrusiais katalikų dvasininkų seksualinę prievartą.

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Susitikime dalyvavo septyni seksualinę prievartą patyrę asmenys – moterys ir vyrai. Vatikano spaudos tarnybos teigimu, Leonas XIV dar kartą patvirtino „savo įsipareigojimą siekti, kad jų patirtas blogis nenutiktų kitiems“.

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Anksčiau sekmadienį per Mišias po atviru dangumi, kuriose dalyvavo 150 tūkst. žmonių, popiežius kalbėjo apie Bažnyčioje atsiradusias „gilias žaizdas, pasitikėjimo išdavystę ir skaudžias klaidas“.

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Viena iš seksualinės prievartos aukų Véronique Garnier po susitikimo sakė besitikinti, kad kas nors pasikeis.

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Kaip ir kitose šalyse, Prancūzijoje kunigų vykdyta seksualinė prievarta dešimtmečius buvo slepiama. Nepriklausomos tyrimo komisijos duomenimis, nuo 1950 m. ją patyrė daugiau kaip 200 tūkst. žmonių.

Lurdas buvo priešpaskutinė Leono XIV vizito Prancūzijoje stotelė. Pirmadienį popiežius vyks į netoli Prancūzijos ir Vokietijos sienos esantį Mecą, kur ketina pasakyti kalbą apie Europą.

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